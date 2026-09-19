Η νέα σεζόν της Α’ Εθνικής Γυναικών κάνει «σεφτέ» και με το καλημέρα έχουμε... ντέρμπι (ΑΕΚ- ΠΑΟΚ), αν μη τι άλλο, έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Νέες ομάδες, ομάδες που αποχαιρέτησαν την κατηγορία και αρκετά ερωτηματικά για το τι θα δούμε μέσα στο γήπεδο.

Το πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27 θα γίνει με 12 ομάδες και η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Δύο από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος έχουν «ραντεβού» καθώς η ΑΕΚ με τον Κοζανίδη πλέον στο τιμόνι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον νεοφώτιστο ΠΑΣ Πύργος.

Από τη φετινή Α’ Εθνική δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι δύο ομάδες που κέρδισαν την άνοδό τους μέσα από τα μπαράζ. Η μία είναι ο ΠΑΣ Πύργος, ο οποίος έγραψε ιστορία. Η ομάδα της Ηλείας νίκησε με 1-0 τα Βριλήσσια και για πρώτη φορά η ομάδα γυναικών του συλλόγου θα αγωνιστεί στα... σαλόνια . Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε η Τατιάνα Τζούρκοβιτς.

Η δεύτερη είναι οι Σειρήνες Γρεβενών. Μια ομάδα που επιστρέφει στην Α’ Εθνική και θέλει να δείξει ότι η απουσία της από τη μεγάλη κατηγορία ήταν απλώς μια παρένθεση. Οι Σειρήνες πήραν την άνοδο κερδίζοντας 1-0 την ΠΓΑΟ Χαλκίδας στο μπαράζ, με την Τουμαϊνί να σκοράρει στο 23ο λεπτό.

Στον αντίποδα τέσσερις ομάδες δεν θα βρίσκονται φέτος στην Α’ Εθνική. Συγκεκριμένα ο Βόλος 2004, οι Νέες Ατρομήτου 2018, τα Τρίκαλα 2011 υποβιβάστηκαν στη Β’ Εθνική. Ο Αχαρναϊκός είναι η τέταρτη ομάδα που ολοκλήρωσε τη χρονιά χωρίς βαθμό, αφού αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα, ενώ Βόλος 2004, Νέες Ατρομήτου και Τρίκαλα 2011 πάλεψαν μέχρι το τέλος, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Τα... φαβορί

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη νέα σεζόν ως πρωταθλητής και θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή. Καθώς η ομάδα που μέχρι στιγμής τα περισσότερα πρωταθλήματα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις πριν λίγες εβδομάδες. Αφού ο Δικέφαλος του βορρά βρέθηκε μια «ανάσα» από τη League Phase του Womens Champions League. Η ΑΕΚ είναι από τις ομάδες που έχουν δείξει ότι μπορούν να τον πιέσουν και έχει κάνει σημαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Οι Κιτρινόμευρες θέλουν να ξανά γράψουνε ιστορία και να ξανά βρεθούν στην κορυφή, όπως ακριβώς πριν από δύο χρόνια. Ενώ ακόμη λόγος αξίζει να γίνει και για τον Αστέρα Τρίπολης που έχει δείξει μέσα από τις εμφανίσεις του ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο, έχοντας στο τιμόνι και φέτος τον άλλοτε προπονητή της εθνικής , Αλέξανδρο Κατικαρίδη.

Ο Παναθηναϊκός είναι επίσης μία από τις ομάδες που έχουν κάνει «φασαρία» με τις προσθήκες, με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη να βάζει ψηλά τον πήχη για την ομάδα φέτος. Το τριφύλλι θέλει να κάνει ένα τροπαίο δικό του και να αφήσει στο παρελθόν την κακή περσινή πορεία που δεν θύμιζε σε τίποτα τον Παναθηναϊκό των τελευταίων χρόνων.

Όμως δεν είναι μόνο η μάχη για την πρώτη θέση. Είναι και το τι θα γίνει από κάτω. Η Αγία Παρασκευή, ο Οδυσσέας Μοσχάτου, η Κηφισιά και ο Βόλος ΝΠΣ έχουν μπροστά τους μια σεζόν στην οποία κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Όπως και την προηγούμενη σεζόν το πρωτάθλημα θα γίνει σε έναν ενιαίο όμιλο, με δύο γύρους και συνολικά 22 αγωνιστικές. Δεν υπάρχουν Play Off, οπότε η ομάδα που θα βρίσκεται στην πρώτη θέση μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η πρωταθλήτρια θα πάρει και το εισιτήριο για το Women’s Champions League 2027-28. Αν η Ελλάδα αποκτήσει δικαίωμα για δεύτερη ευρωπαϊκή θέση, αυτή θα πάει στην Κυπελλούχο, ενώ σε περίπτωση νταμπλ από την πρωταθλήτρια, τη θέση θα πάρει η δευτεραθλήτρια.Όσον αφορά τις ομάδες που θα... χαιρετήσουν στο τέλος της σεζόν είναι αυτές που θα βρεθούν στις δύο τελευταίες θέσεις, δηλαδή στην 11η και τη 12η, θα υποβιβαστούν στη Β’ Εθνική για τη σεζόν 2027-28.

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι παραμένει αυτό των υποδομών. Οι ομάδες της Α’ Εθνικής έχουν υποχρέωση να διατηρούν τμήμα Κ17 και να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποδομών, κάτι που συνδέεται και με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, η ασφάλεια στα γήπεδα συνεχίζει να αποτελεί βασικό θέμα. Η παρουσία απινιδωτή και του απαραίτητου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ενός τραυματισμού είναι βασικά για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές το ματς δεν ξεκινάει.

Που θα βλέπουμε τα ματς;

Είναι γνωστό πως από το 2025 τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος γυναικών ανήκουν στην ΕΡΤ, σε μια πολύ σημαντική κίνηση για την ανάπτυξη του αθλήματος. Έτσι και φέτος από την εμβέλειά της ΕΡΤ θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ματς των ομάδων. Όσο ματς δεν βλέπουμε στην τηλεόραση θα μεταδίδονται από το κανάλι που είναι υποχρεωμένο να έχει η ομάδα που είναι γηπεδούχος. Στο κομμάτι αυτό δεν έχει αλλάξη τίποτα σε σχέση με τη σεζόν που μας πέρασε, όπου όλα έγιναν υπό την αιγίδα της Ενωσης σωματείο ποδοσφαίρου γυναικών.

Τα κανάλια των ομάδων:

ΑΕΚ: https://www.youtube.com/c/AEKAthleticClub

ΠΑΟΚ: https://www.youtube.com/c/ACPAOKTV/videos

Παναθηναϊκός: https://www.youtube.com/@PanathinaikosACTV

ΡΕΑ: http://youtube.com/@PRESS-uo1gf

Βόλος ΝΠΣ: https://www.youtube.com/@volostvofficial

ΟΦΗ: https://www.youtube.com/@oficretewomenfc/streams

Κηφισιά: https://www.youtube.com/@kifisiawfcofficial/streams

Αγία Παρασκευή: https://www.youtube.com/@Santawfc

Οσυσέας Μοσχάτου: https://www.youtube.com/@AFAStream

* Για όλα τα νέα του πρωταθλήματος μπορείτε να ενημερώνεστε από το σαιτ της ΈΣΠ ΓΥΝΑΙΚΏΝ