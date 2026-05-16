Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιώντας μια φοβερή χρονιά κατάφερε όχι μόνο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά να το κάνει και με το πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς δεν γνώρισε ούτε μία φορά την ήττα. Ο «δικέφαλος του βορρά» ολοκλήρωσε το φετινό μαραθώνιο με 23 νίκες και 3 ισοπαλίες φτάνοντας συνολικά του 72 βαθμούς και στα γκολ πέτυχε 89 ενώ δέχθηκε μόλις 4, δείγμα της απόλυτης κυριαρχίας του φέτος.

Μόλις τελείωσε το παιχνίδι με τον Βόλο στο οποίο οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν με 6-0 είχαμε την απονομή στις θριαμβεύτριες. Στο γήπεδο της Τούμπας, το σπίτι κάθε ΠΑΟΚτσή, οι «ασπρόμαυρες» σήκωσαν την κούπα και αποθεώθηκαν με τον ύμνο να μην σταματά να παίζει δευτερόλεπτο.

Πριν την απονομή υπήρχε το pasillo από τα κορίτσια του Βόλου σε μία εξαιρετική κίνηση που δείχνει και το επίπεδο που επικρατεί στο ποδόσφαιρο γυναικών και μακάρι να δούμε και σε αυτό των ανδρών.

Το Gwomen ήταν στην Θεσσαλονίκη και θα σας μεταφέρει με βίντεο το τι έγινε στην φιέστα του ΠΑΟΚ. Μια φιέστα που άξιζε και με το παραπάνω στην ομάδα που ξαναλέμε πως δεν πήρε μόνο το πρωτάθλημα, αλλά το έκανε χωρίς να χάσει με το αήττητο πρωτάθλημα να δείχνει πολλά για την κυριαρχία της.