Μετά τον ΠΑΣ Πύργο και οι Σειρήνες Γρεβενών πανηγύρισαν την άνοδο στην Α΄ Εθνική Γυναικών.

Οι Σειρήνες Γρεβενών επέστρεψαν στην Α’ Εθνική Γυναικών, επικρατώντας με 1-0 του ΠΓΑΟ Χαλκίδας στο μπαράζ ανόδου που διεξήχθη στο ΔΑΚ Λαμίας.

Η ομάδα των Γρεβενών κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 23ο λεπτό με την Τουμαϊνί, η οποία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στη συνέχεια, ο ΠΓΑΟ Χαλκίδας προσπάθησε να πιέσει και να φτάσει στην ισοφάριση, όμως οι Σειρήνες κράτησαν το υπέρ τους σκορ μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι πρωταθλήτριες του 2ου ομίλου της Β’ Εθνικής εξασφάλισαν την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία μετά από δύο χρόνια απουσίας, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη φετινή τους πορεία.

Να θυμίσουμε πως την άνοδο στην Α’ Εθνική πανηγύρισε και ο ΠΑΣ Πύργος, ο οποίος στο άλλο μπαράζ επικράτησε με 1-0 των Βριλησσίων. Η Τατιάνα Τζούρκοβιτς βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και χάρισε στην ομάδα της την άνοδο! Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί.