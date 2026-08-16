Ντιαρά: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε άνοδο, χαρούμενος που θα παίξω στον Ηρακλή και θα αγωνιστώ για τους φιλάθλους του»

Ο Χασάν Ντιαρά πραγματοποίησε δηλώσεις κατά την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή και τόνισε πόσο ενθουσιασμένος είναι που θα παίξει για τον «γηραιό».

Κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, Χασάν Ντιαρά, πραγματοποίησε δηλώσεις και στάθηκε στη νέα σεζόν.

Ο Αμερικανός μίλησε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι που θα παίξει με τη φανέλα του «γηραίου», ενώ τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε άνοδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χασάν Ντιαρά:

«Είμαι σούπερ ενθουσιασμένος, δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω με την ομάδα. Να συναντήσω τους νέους μου συμπαίκτες, και τους νέους προπονητές. Είμαι έτοιμος και προετοιμασμένος να αρχίσω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα βρίσκεται σε άνοδο. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, χαρούμενος που θα παίξω στον Ηρακλή και θα αγωνιστώ για τους φιλάθλους του, παίζοντας για να κερδίσουμε παιχνίδια. Ο βασικός στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε αγώνα και μέρα με τη μέρα να συνεχίσουμε να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, στα μικρά πράγματα και να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Και πιστεύω ότι αυτό τελικά θα μας οδηγήσει στην επιτυχία».