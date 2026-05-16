Σπουδαία ημέρα για την ομάδα του ΠΑΣ Πύργος, με την ομάδα της Πελοποννήσου να καταφέρνει να ανέβει στην Α' Εθνική Γυναικών. Οι Πυργιώτισσες νίκησαν στα μπαράζ ανόδου τα Βριλήσσια με 1-0 και κατάφεραν να γράψουν ιστορία.

Το γκολ που έκρινε την συνάντηση και έδωσε το εισιτήριο ανόδου στις γηπεδούχες πέτυχε η Τατιάνα Τζούρκοβιτς. Ένα γκολ μια κατηγορία για την ομάδα του Πύργου, μια άνοδος που πανηγυρίστηκε όπως τις άξιζε.

