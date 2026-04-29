Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ στην 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος και «κλείδωσε» μαθηματικά το 20ό πρωτάθλημα στην ιστορία του. Οι παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη έμειναν αήττητες όλη τη σεζόν, έχοντας μάλιστα δεχθεί μόλις τέσσερα γκολ και βαδίζουν ολοταχώς προς το νταμπλ.

Τρεις αγωνιστικές απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν, με τον Δικέφαλο του Βορρά να τίθεται αντιμέτωπος με τον Βόλο στις 16/5, στην τελευταία αναμέτρηση αυτής της χρονιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί στην Τούμπα, πράγμα που σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να χειροκροτήσουν από κοντά τις παίκτριες του ΠΑΟΚ για την επάνοδό τους στην κορυφή του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει επισημοποιηθεί αυτή η απόφαση, ωστόσο είναι κάτι για το οποίο έχει ενημερωθεί η ομάδα.

Παράλληλα και με τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, είναι πολύ σημαντική η στήριξη των φιλάθλων, ώστε να καταρριφθεί ακόμα ένα ρεκόρ προσέλευσης σε ματς γυναικών, μιας και η ΑΕΚ είχε θέσει τις βάσεις με περισσότερους από 15.000 κόσμου στην Allwyn Arena πέρυσι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο γήπεδο της Τούμπας, καθώς η απονομή είχε πραγματοποιηθεί εκεί και τον Μάιο του 2023 με ελεύθερη είσοδο.

