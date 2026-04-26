Τα 20 πρωταθλήματα της ομάδας γυναικών του ΠΑΟΚ και οι σεζόν που ο Δικέφαλος του Βορρά έμεινε αήττητος στην Α' Εθνική.

Με τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί του ΟΦΗ στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής και σε συνδυασμό με την ισοπαλία (1-1) της ΑΕΚ με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ είναι μαθηματικά πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026!

Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη επέστρεψε πανηγυρικά στον θρόνο της, αφήνοντας πίσω την περσινή απώλεια του τίτλου από την Ένωση κι επιβεβαίωσε τη διαχρονική κυριαρχία αυτής της ομάδας στο πρωτάθλημα γυναικών.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής συμπλήρωσε τον αριμό των 20 πρωταθλημάτων, ενώ σε πολλές από τις σεζόν που πέρασαν κατάφερε να φτάσει μέχρι την κούπα αήττητος.

Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικιές πήραν 13 πρωταθλήματα χωρίς να γνωρίσουν την ήττα (2006, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2026), ενώ μέχρι και σήμερα παραμένουν αήττητες μέσα στη σεζόν 2025/26.

Το παλμαρέ του ΠΑΟΚ