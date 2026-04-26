Το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο ποδόσφαιρο γυναικών κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Η νίκη επί του ΟΦΗ με 1-0 στην Κρήτη σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 της ΑΕΚ στο Βόλο, έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ με την επικράτηση αυτή έφτασε στους 65 βαθμούς, μετά από 23 αγωνιστικές. Η «γκέλα» της ΑΕΚ απέναντι στον Βόλο με σκορ 1-1 έφερε στο +10 τις «ασπρόμαυρες» με τρεις αγωνιστικές ν' απομένουν ακόμη για το τέλος του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη, με το γκολ της Αντρέφκα να είναι αυτό που έλυσε τις διαφορές των δύο ομάδων. Για τις πρωταθλήτριες Ελλάδας ακολουθούν κατά σειρά οι αγώνες με Παναθηναϊκό (εντός), Αγία Παρασκευή (εκτός) και Βόλο (εντός) για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ενώ υπάρχει και ο τελικός Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.