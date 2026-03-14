Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ λύγισε με 5-0 και τον Οδυσσέα Μοσχάτου, με την Μίνελα Γκατσανίτσα να κάνει χατ-τρικ στη 19η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την ασταμάτητη πορεία του στην Α' Εθνική γυναικών φέτος, επικρατώντας με το ευρύ 5-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου στο Δημοτικό Γήπεδο Νέων Επιβατών. Μετά τη νίκη του και στη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Δικέφαλος του Βορρά εξακολουθεί να είναι μόνος πρώτος στην κορυφή βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Πριν την έναρξη του ματς, τηρήθηκε από όλους ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του οπαδού του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά της Στίνγκλμαϊερ, ενώ η Αντρέεβσκα διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με κοντινή προβολή. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η Γκατσάνιτσα, η οποία στο 13ο λεπτό σημείωσε ένα απίθανο γκολ για το 3-0.

Λίγο αργότερα, με εξαιρετική εκτέλεση η ίδια ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 και η θριαμβευτική της παρουσία ολοκληρώθηκε μόλις στο 35ο λεπτό, όταν με το τρίτο προσωπικό της τέρμα πέτυχε χατ-τρικ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.