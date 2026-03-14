Η ΑΕΚ διεύρυνε ακόμα περισσότερο το νικηφόρο σερί της στην Α' Εθνική γυναικών, επικρατώντας 3-1 στο Καματερό απέναντι στην Κηφισιά, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής.

Οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυναμικά στο ματς και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με γκολ της Βιολάρη. Η απάντηση της ομάδας των Βορείων Προαστίων ήταν άμεση, καθώς στο 8ο λεπτό η Γκίμπσον ισοφάρισε σε 1-1 με ένα εύστοχο διαγώνιο σουτ.

Η Ένωση, ωστόσο, ανέκτησε το προβάδισμά της λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Στο 38ο λεπτό, η Βιολάρη βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με κεφαλιά, σημειώνοντας το 1-2 για τις Κιτρινόμαυρες.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ «σφράγισε» τη νίκη στο 59ο λεπτό, όταν η Ιωάννα Χαμαλίδου νίκησε την τερματοφύλακα της Κηφισιάς στο τετ α τετ και διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Σειρά για την ΑΕΚ έχει η αναμέτρηση απέναντι στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ στους Αγίους Αναργύρους, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος (22/3).



