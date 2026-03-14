Κηφισιά - ΑΕΚ 1-3: Πήρε το διπλό με δύο γκολ της Βιολάρη
Η ΑΕΚ εκπλήρωσε την αποστολή της στη 19η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών, επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς.
Οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυναμικά στο ματς και κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με γκολ της Βιολάρη. Η απάντηση της ομάδας των Βορείων Προαστίων ήταν άμεση, καθώς στο 8ο λεπτό η Γκίμπσον ισοφάρισε σε 1-1 με ένα εύστοχο διαγώνιο σουτ.
Η Ένωση, ωστόσο, ανέκτησε το προβάδισμά της λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Στο 38ο λεπτό, η Βιολάρη βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με κεφαλιά, σημειώνοντας το 1-2 για τις Κιτρινόμαυρες.
Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ «σφράγισε» τη νίκη στο 59ο λεπτό, όταν η Ιωάννα Χαμαλίδου νίκησε την τερματοφύλακα της Κηφισιάς στο τετ α τετ και διαμόρφωσε το τελικό 1-3.
Σειρά για την ΑΕΚ έχει η αναμέτρηση απέναντι στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ στους Αγίους Αναργύρους, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος (22/3).
