Ο έμπειρος χαφ που είχε παίξει δανεικός πέρυσι στη Μπέτις βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες σε περίοπτη θέση στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό.

Και το όνομα αυτού Σοφιάν Άμραμπατ. Ο παίκτης που είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό αποτελεί σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτήν την φάση το Νο1 όνομα στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την θέση του κεντρικού χαφ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στα 29 του χρόνια και με ύψος 1.85 μέτρα ο Ολλανδομαροκινός παίκτης και διεθνής στο Μαρόκο ανήκει στη Φενέρ και έχει πάρει τίτλους σε Ολλανδία, Βέλγιο και Αγγλία, όπως και το Κόπα Άφρικα του 2025 με το Μαρόκο. Ο Άμραμπατ πέρυσι στη Μπέτις είχε στο σύνολο 2 γκολ σε 29 αναμετρήσεις.

Παίζει εξάρι και οκτάρι ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ. Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή έχει θητεύσει και σε συλλόγους όπως η Φιορεντίνα (111 αγώνες με 1 γκολ και 1 ασίστ) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (30 αγώνες) αλλά και η Φενέρ (45 αγώνες με 3 γκολ και 4 ασίστ) και Μπριζ (30 αγώνες με 1 γκολ).

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