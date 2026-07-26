Τσβόλε - ΑΕΚ: Ντοπιέτα Βάργκα και ανατροπή στην ανατροπή για τους πρωταθλητές
Η Τσβόλε μπορεί να γύρισε το σκορ στο δεύτερο μέρος του φιλικού με την ΑΕΚ, όμως οι πρωταθλητές κατάφεραν να κάνουν ανατροπή στην ανατροπή και πήραν την τρίτη τους νίκη σε τέσσερα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία.
Πρωταγωνιστής ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος με δυο κεφαλιές αρχικά ισοφάρισε το σκορ και εν συνεχεία έδωσε τη νίκη στο Δικέφαλο. Στο 89' ο Μάνταλος έπαιξε στον χώρο για το Ρότα, ο διεθνής μπακ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ούγγρος φορ με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-3.
Το γκολ του Βάργκα για το 2-3
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