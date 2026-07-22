Ολυμπιακός: Μεταγραφική ενίσχυση για τη Ναϊμέγκεν
Την έβδομη φετινή μεταγραφή της ολοκλήρωσε η Ναϊμέγκεν, που απέκτησε τον Κλέμεντ Μπίσοφ από τη Ζάλτσμπουργκ με μονοετή δανεισμό - με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.
Ο 20χρονος Δανός αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στην Μπρόντμπι, από την οποία τον απέκτησαν οι Αυστριακοί έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025.
Ο Μπίσοφ ενισχύει τη μεσοεπιθετική γραμμή της NEC, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, διοργάνωση στην οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της.
At your 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 🫡#Bischoff2027 pic.twitter.com/gm6H3YFaBJ— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 22, 2026
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