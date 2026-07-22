Η Ναϊμέχεν βρήκε στον δρόμο της τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League και οι οπαδοί χάρηκαν αρκετά αυτή την εξέλιξη.

Η Ναϊμέχεν ήταν η μεγάλη έκπληξη του ολλανδικού πρωταθλήματος πέρσι καθώς τερμάτισαν στην 3η θέση και προκρίθηκαν στα προκριματικά του Champions League, όπου θα συναντήσουν τον Ολυμπιακό για τον 3ο προκριματικό.

Οι οπαδοί των Ολλανδών που παρακολουθούσαν την κλήρωση πανηγύρισαν αυτό το αποτέλεσμα καθώς πρόκειται για την παρθενική τους παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και την πρώτη έξοδο τους στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια.

Το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουν τον κάτοχο του Conference League του 2024 έφερε ιδιαίτερη χαρά στους ανθρώπους της ομάδας, το οποίο μεταφράστηκε σε δύο διαφορετικούς λόγους.

Ο ένας ήταν ότι οι οπαδοί των Ολλανδών χάρηκαν γιατί έπεσε ένας δυνατός αντίπαλος και θα ζήσουν την εμπειρία και ο δεύτερος ότι οι Πειραιώτες ήταν πιο βατός αντίπαλος από τους υπόλοιπους.