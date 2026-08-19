Η Μπόντο έκανε άλμα πρόκρισης στην Ολλανδία, αφού λύγισε με 3-1 με τη Ναϊμέγκεν κι απέκτησε τον πρώτο λόγο για να βρεθεί στο Champions League. Άντετη τριάρα για τη Σέλτικ κόντρα στη Λίντσερ.

Με το ένα πόδι στη League Phase του Champions League βρίσκεται η Μπόντο! Οι Νορβηγοί επικράτησαν 3-1 στην Ολλανδία επί της Ναϊμέγκεν - που απέκλεισε τον Ολυμπιακό - κι έκαναν άλμα πρόκρισης για τη League Phase. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 2-0. Το σκορ άνοιξε ο Φετ στο 25΄με όμορφο τελείωμα στην κλειστή γωνία έπειτα από πανέμορφη ανάπτυξη, ενώ στο 44΄ο Χέλμερσεν διπλασίασε τα τέρματα από το σημείο του πέναλτι.

Στο 50΄ο Αλισαμί έγραψε το 3-0 με κεφαλιά για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη φαινομενική νίκη της Μπόντο, η οποία ωστόσο χαλάρωσε στο τελευταίο εικοσάλεπτο του αγώνα. Κάτι που είχε ως συνέπεια να επιτρέψει στη Ναϊμέγκεν να ασκήσει πίεση και τελικά να βρει ένα γκολ με τον Μπίσοφ στο 85΄, αυξάνοντας τις όποιες ελπίδες διατηρεί για ανατροπή στη Νορβηγία.

Άνετη η Σέλτικ, τον πρώτο λόγο η Χαποέλ Μπερ Σεβά

Ακόμα μεγαλύτερο ήταν το σκορ πρόκρισης που απέκτησε η Σέλτικ, η οποία διέλυσε με 3-0 τη Λίντσερ στη Σκωτία. Τον δρόμο για τη νίκη έδειξε ο Νίγκρεν για το 1-0 στο 26, ενώ ο Ντουράν διπλασίασε τα τέρματα των Σκωτσέζων δώδεκα λεπτά αργότερα. Στο 67΄μάλιστα πρόσθεσε και το κερασάκι στην τούρτα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα του αγώνα.

Την ίδια ώρα η Χαποέλ Μπερ Σεβά χαμογέλασε στο πρώτο ραντεβού απέναντι στη Σεμπάχ Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, την οποία λύγισε με ανατροπή 2-1. Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Σίμιτς (6΄), οι Ισραηλινοί έφεραν τούμπα το ματς με γκολ των Ιστ (43΄) και Ζλατάνοβιτς (79΄) και απέκτησαν σκορ πρόκρισης.

Αντίθετα, ισόπαλο έληξε το ματς ανάμεσα σε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Τσέλιε που ολοκληρώθηκε 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Σερεπκάι στο 15΄, όμως οι Σλοβένοι απάντησαν με γκολ του Αντβιλί λίγο πριν το ημίχρονο (41΄) κι έμειναν όρθιοι μέχρι το φινάλε.

Αποτελέσματα πρώτου σκέλους play-offs Champions League

Σέλτικ - Λίντσερ 3-0

Χαποέλ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ Μπακού 2-1

Ναϊμέγκεν - Μπόντο 1-3

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε 1-1