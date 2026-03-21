Ο Δημήτρης Λημνιός παραχώρησε συνέντευξη σε ολλανδικό Μέσο και μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια και τις τελευταίες κουβέντες που αντάλλαξε με τον φίλο του, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε ο Δημήτρης Λημνιός, που μίλησε στην ολλανδική ιστοσελίδα «De Limburger» για τη μέχρι τώρα πορεία του στην Eredivisie με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρτντ, αλλά και για τους σταθμούς της καριέρας του. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε σε στιγμές που σημάδεψαν την ποδοσφαιρική του πορεία, όπως ήταν η απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ που συγκλόνισε το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο 27χρονος εξτρέμ περιέγραψε το πώς έμαθε για τον θάνατο του συμπαίκτη του στην Εθνική, καθώς και τα όσα μοιράστηκε μαζί του στην τελευταία τους συνάντηση.

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Έλαβα ένα τηλεφώνημα το βράδυ και απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Παίζαμε μαζί στη δεξιά πλευρά και είχαμε πολύ καλή σχέση. Εκείνη την περίοδο με ρωτούσε κάθε μέρα πώς είναι ο νεογέννητος γιος μου.

Εκείνη την ημέρα, το πρωί στα αποδυτήρια, μου είπε: “Ντίμι, θα τα πούμε αύριο”. Ναι, ακόμα μου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά όταν σκέφτομαι τη νεαρή οικογένειά του. Είναι απλό: πρέπει να νιώθεις ευλογημένος όταν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί. Να σηκωθείς ξανά. Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Παναθηναϊκός και η Ελλάδα παίζουν έχοντάς τον στη σκέψη τους», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας εξτρέμ.