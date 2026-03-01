Ο Δημήτρης Λημνιός κατέγραψε μια ακόμη ασίστ στο ολλανδικό πρωτάθλημα, στη νίκη της Φορτούνα Σιτάρντ επί της Ναϊμέχεν με 2-3.

Για ακόμη ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, ο Δημήτρης Λημνιός «σέρβιρε» σε συμπαίκτη του στη Φορτούνα Σιτάρντ, βοηθώντας την ομάδα να πάρει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-3 επί της Ναϊμέχεν.

Ο Έλληνας εξτρέμ που αγωνίζεται στην Ολλανδία ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, έκανε την τελική πάσα στον Μοχάμεντ Ιχατάρεν, με τον τελευταίο να εκτελεί άψογα και να διαμορφώνει εκείνη τη στιγμή (59') το 1-2 υπέρ της ομάδας του.

Έτσι, ο Λημνιός έφτασε τις 4 ασίστ σε 25 συμμετοχές στην Eredivisie, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Φορτούνα και δείχνοντας πως αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Ντάνι Μπούις, και στην προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Θυμίζουμε πως ο δανεισμός του από τους «πράσινους» ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.