Με έναν εξαιρετικό Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 3-1 της Φορτούνα Σιτάρντ και αποθεώθηκε από τον κόσμο του. Χτύπησε και έγινε αλλαγή ο Σιπιόνι. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Άρεσε για τα καλά ο Ζότα, νίκησε ο Ολυμπιακός. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός με τρία γκολ οδήγησε την ομάδα του στην φιλική επικράτρηση επί της Φορτούνα Σιτάρντ (3-1) στο πρώτο φιλικό του 2ου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησε το φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ, η «πρώτη» του Ζότα

Στην πρώτη εμφάνιση του Ζότα Σίλβα στα ερυθρόλευκα και σε ένα ματς με πολύ κόσμο για τα δεδομένα του αλλά και την δυναμική παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού, ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό ως εξής: Στουρνάρας στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Κάρμο, Κουτσίδη και Σιώζιο. Κεντρο με Σιπιόνι, Φίλη και Ζότα Σίλβα. Άκρα με Λουίζ και Ζέλσον και μπροστά ο Μασούρας.

Το απόλυτο show του Ζότα Σίλβα με 2 γκολ, θετικός Λουίζ και αλλαγή με τραυματισμό ο Σιπιόνι

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Σιπιόνι είχε ένα σουτ ψηλά έξω. Ο Αργεντίνος ήταν και ο παίκτης που στην πρώτη επικίνδυνη φάση της Φορτούνα πριν το 15ο λεπτό γύρισε πίσω και έκοψε καίρια από θέση στόπερ. Στο 11ο λεπτό Κουτσίδης φλέρταρε με ένα γκολ με κεφαλιά του μετά από κόρνερ με τη μπάλα να φεύγει εκτός.

Η Φορτούνα έμεινε ψηλά και έψαξε το γκλ σε 2 περιπτώσεις πριν το 14ο λεπτό. Και στις 2 αυτές περιστάσεις η άμυνα του Ολυμπιακού έβγαλε εκτος τη μπάλα, με τη 2η χρονικά σε κόρνερ. Στο 15’ ο Στουρνάρας υποχρεώθηκε και μία καλή επέμβαση. Μεσοεπιθετικά από πλευράς των Πειραιωτών ο Ζότα Σίλβα έδειξε μία καλή διάθεση με το Λουίζ να είναι πολύ πιο κινητικός αλλά να έχει ημιτελείς ενέργειες. Είχε όμως ένα θετικό αγωνιστικό πρόσημο. Στο 18’ ο Λουίζε είχε ωραία ενέργεια αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο.

Είχε και πολύ λιγο μετά νέα στιγμή για γκολ. Στο 20ό λεπτό με ένα δυνατό σουτ – στην κίνηση - του Ζότα Σίλβα από κοντά με το ένα πόδι και ενώ ο Μασούρας πήρε την πρώτη κεφαλιά προς τα μέσα και ο Κουτσίδης είχε την κεφαλιιά – ασίστ ήρθε το 1-0. Ο δε Ζότα Σίλβα δικαιολογημένα αποθεώθηκε από τον κόσμο. Στο 24’ ήρθε και το 2-0.

Τρομερή κάθετη του Σιπιόνι και φανταστικό πλασέ με φάλτσο από τον Ζότα Σίλβα. Στην συνέχεια του α’ μέρους ο Στουρνάρας θα υποχρεωνόταν σε μία νέα απόκρουση μετά από κόρνερ.

Στο 31ο λεπτό ο Σιπιόνι χτύπησε μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας. Στάθηκε άτυχος μην μπορώντας να συνεχίσει. Βγήκε (μάλλον με πρόβλημα στον ώμο) και την θέση του πήρε ο Μπακούλας με τον κόσμο να τον χειροκροτά και να τον αποθεώνει.

«Μεντιλίμπαρ οεοεοε» από τον κόσμο στο 35ο λεπτό

Στην διάρκεια του πρώτου μέρους οι φίλαθλοι των Πειραιωτών έδειξαν ξανά την εκτίμησή τους προς στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Φώναξαν με δύναμη «Μεντιλίμπαρ οεοεοε» για να τους αναδείξουν εκ νέου πόσο τον στηρίζουν. Πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους είχε μία προσπάθεια έξω ο Μασούρας που φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Μείωσε η Φορτουνα και χατ τρικ ο Ζότα Σίλβα για το 3-1

Στο 54’ ο Στουρνάρας είχε πολύ καλή επέμβαση με το ένα πόδι του σε τετ α τετ. Στο 56’ η Φορτούνα μείωσε σε 2-1 από κοντά με τον Ουκίλι. Στο 58’ ο Ζότα Σίλβα με εκτέλεση πέναλτι - που κέρδισε ο Ζέλσον – έκανε το 3-1. Στην συνέχεια είχε στιγμή για γκολ και ο Μπακούλας. Στο 73’ ο Μασούρας που χτύπησε στατικές φάσεις, είχε ένα καλό φάουλ λίγο έξω. Ακολούθως είχαν αρκετές αλλαγές και οι 2 ομάδες και πολύκαλή στιγμή με σουτ ο Φίλης στο 78’. Το τέλος του φιλικού αγώνα που έγινε σε μεγάλο διάστημα με δροσερό καιρό αλλά είχε και λίγο ήλιο βρήκε τους φίλους του Ολυμπιακού να χειροκροτούν τους παίκτες των Ερυθρόλευκων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στουρνάρας, Ορτέγα, Κάρμο, Κουτσίδης (77’ Σμαϊλοβιτς), Σιώζιος, Σιπιόνι (λ.τρ. Μπακούλας), Φίλης, Ζότα Σίλβα, Λουίζ (77’ Ροντινέϊ), Ζέλσον και Μασούρας (77’ Γιάρεμτσουκ).

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ: Μπράντεχορστ, Βαν Ότελε, Πέτερσον, Νταλχάους, Ρομένι, Πίντο, Μπρίτιν, Ζέεφλικ, Χούμπνερ, Γκπέμο και Χατάρεν.