Λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό στο Champions League, ο Άγιαξ αναμένεται να έχει διαθέσιμους τους Βέγκχορστ και Τομιγιάσου.

Ο Άγιαξ έμεινε στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League μετά το διπλό ενάντια στη Βιγιαρεάλ, με τον Αίαντα να αντιμετωπίζει την επόμενη εβδομάδα τον Ολυμπιακό σε κρίσιμο ματς για την όγδοη και τελευταία αγωνιστική της league phase του θεσμού.

Για τους Ολλανδούς ωστόσο, προέχει ο αυριανός αγώνας πρωταθλήματος με τη Φόλενταμ, με τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας, Φρεντ Γκριμ, να ετοιμάζεται να υποδεχτεί... ενισχύσεις όσον αφορά στους παίκτες που έχει διαθέσιμους.

Ο προπονητής του Άγιαξ ανέφερε πως ο βασικός φορ Βέγκχορστ αναμένεται να επιστρέψει και να παίξει για 15-20 λεπτά, προερχόμενος από τραυματισμό στον αστράγαλο πριν τα Χριστούγεννα, με τον νεοαποκτηθέντα μπακ, Τομιγιάσου, να συγκεντρώνει πιθανότητες για το ντεμπούτο του - με τον Ιάπωνα βέβαια να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη.

Από την άλλη, παραμένει εκτός μάχης ο έμπειρος μεσοεπιθετικός Μπέργκχαους, για τον οποίον ο Γκριμ είπε πως «θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά όχι τόσο προχωρημένος όπως ο Βέγκχορστ». Τέλος, αμφίβολος είναι ο νεαρός χαφ Ρέχεϊρ, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη μεσοβδόμαδη αναμέτρηση με το Κίτρινο Υποβρύχιο.