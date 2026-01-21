Η Ρεάλ ξέσπασε με το εκκωφαντικό 6-1 κόντρα στη Μονακό κι έκανε άλμα οκτάδας. Η Σπόρτινγκ «εκτέλεσε» στο 90΄την Παρί με συμβολή Βαγιαννίδη, νίκες για Τότεναμ και Άγιαξ.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό 6-1

Αφού τα άκουσε για τα καλά από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κόντρα στη Λεβάντε, η Ρεάλ Μαδρίτης απολογήθηκε με παράσταση στο ματς απέναντι που ακολούθησε απέναντι στη Μονακό. Με τον Βινίσιους να χορεύει «σάμπα» στην κορυφαία φετινή του εμφάνιση και τον Μπαπέ να παραμένει στο δρόμο των γκολ, οι Μαδριλένοι ξέσπασαν με το εκκωφαντικό 6-1 κι έκαναν άλμα οκτάδας, μια «στροφή» πριν από το φινάλε της League Phase.

Μόλις στο 5΄ο Μπαπέ με υπέροχο πλασέ άνοιξε το σκορ από το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 26΄χτύπησε ξανά κόντρα στην πρώην του ομάδα έχοντας εύκολο έργο σε κενό τέρμα μετά από πάσα πάρε-βάλε του Βινίσιους. Η βροχή των γκολ συνεχίστηκε στο β΄μέρος, με τον Βραζιλιάνο στο 51΄να σερβίρει στον Μασταντουόνο, ο οποίος με υπέροχο πλασέ στη γωνία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κέρερ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του από γύρισμα του Βινίσιους, ο οποίος στο 63΄ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με γκολάρα στο «παραθυράκι» της εστίας. Τον χορό των γκολ ολοκλήρωσε ο Μπέλιγχαμ στο 80 αφού ντρίμπλαρε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το έκτο γκολ των Μερένγκες, με τη Μονακό απλώς να έχει μειώσει προσωρινά σε 5-1 με τον Τεζέ στο 72΄.

Σπόρτινγκ - Παρί 2-1

Η Σπόρτινγκ ήταν εντυπωσιακή, επικράτησε 2-1 της Παρί Σεν Ζερμέν και βρέθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμεί με τους Παριζιάνους (5η θέση). Ο Βαγιαννίδης μπήκε στο 63ο λεπτό και βοήθησε τα μέγιστα στο τρίποντο. Μάλιστα, τα «Λιοντάρια» έγραψαν ιστορία, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο Champions League πέτυχαν τέσσερις διαδοχικές εντός έδρας νίκες. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν για πρώτη φορά έπειτα από 33 ματς από ομάδα εκτός του Big-5 της Ευρώπης. Στο 74' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, ο Κατάμο έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Βαγιαννίδη, ο τελευταίος... έστειλε την μπάλα στον Σουάρες, ο οποίος πέτυχε το 1-0. Αμεση αντίδραση, με τον Κβαρατσχέλια να ισοφαρίζει 1-1 στο 79ο λεπτό. Ωστόσο, η Σπόρτινγκ βρήκε το πολυπόθητο γκολ και από πάσα του Τρινκάο, ο Σουάρες διαμόρφωσε το 2-1. Στην τελευταία στροφή οι Πορτογάλοι φιλοξενούνται από την Αθλέτικ, ενώ οι Παριζιάνοι υποδέχονται την Νιουκάστλ.

Τότεναμ - Ντόρτμουντ 2-0

Άλμα οκτάδας έκανε η Τότεναμ, η οποία λύγισε με 2-0 τη Ντόρτμουντ στο Λονδίνο και ανέβηκε προσωρινά στην 4η θέση της League Phase του Champions League. Οι Spurs άνοιξαν το σκορ στο 14΄, όταν από γύρισμα του Όντομπερτ στην καρδιά της περιοχής ο Ρομέρο με μονοκόμματο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 24΄τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στο 24΄για τους Βεστφαλούς όταν ο Σβένσον αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για εγκληματικό τάκλιν, με την αριθμητική ανισορροπία να δίνει τη ευκαιρία στην Τότεναμ να κλειδώσει το ματς από το ημίχρονο με το 2-0 του Σολάνκε. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Βεστφαλούς να υποχωρούν στην 12η θέση.

Κοπεγχάγη - Νάπολι 1-1

Παρότι έπαιζε για σχεδόν μία ώρα αγώνα με παίκτη παραπάνω, η Νάπολι έμεινε στο 1-1 με την Κοπεγχάγη εκτός έδρας. Η αποβολή του Ντιλέινι στο 35' έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στους Παρτενοπέι, που πήραν το προβάδισμα με κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ τέσσερα λεπτά αργότερα. Ωστόσο, η ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου, που πέρασε ως αλλαγή στο πρώτο μέρος, ισοφάρισε στο 72', με τον Λάρσον να εκτελεί πέναλτι, να ηττάται από τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς αλλά να σκοράρει στην επαναφορά.

Βιγιαρεάλ - Άγιαξ 1-2

Ο Άγιαξ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, πήρε την νίκη μες στο «Θεράμικα» και είναι στην 23η θέση με έξι βαθμούς. Αντιθέτως η Βιγιαρεάλ βυθίστηκε περισσότερο στην 35η θέση έχοντας μόλις ένα βαθμό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ με τις περισσότερες ευκαιρίες να είναι για το Κίτρινο Υποβρύχιο. Σημαντικές στιγμές είχαν ο Πεπέ, Μολέιρο, Αγιόθε, αλλά ο Γιάρος κράτησε το μηδέν. Μετά από ένα άσφαιρο α' ημίχρονο, η Βιγιαρεάλ κατάφερε να κάνει το 1-0 με τον Ολογουασέγι, ο οποίος πήρε την πάσα μετά από μακρινή σέντρα, απέφυγε τον αντίπαλό του και με ένα δυνατό σουτ έκανε το 1-0.

Η απάντηση των φιλοξενουμένων δεν άργησε να έρθει. Στο 61' ο Γκλουκ ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ στην αριστερή πλευρά του γηπέδου και με απευθείας εκτέλεση φάουλ έφερε το ματς στα ίσια. Στο 90' όμως ο η ομάδα του Γκριμ έκανε την ολική ανατροπή με τον Εντβάρντσεν, που πήρε την πάσα του μες στην περιοχή και σημάδεψε στην κάτω αριστερή γωνία.

Περισσότερα σε λίγο...