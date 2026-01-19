Το ψαλιδάκι του γιου του Φαν Πέρσι δεν ήταν αρκετό για να κάνει η Φέγενορντ την ανατροπή (vid)

Ο γιος του Ρόμπιν φαν Πέρσι, Σακίλ, πέτυχε τα πρώτα του επαγγελματικά γκολ με τη φανέλα της Φέγενορντ, με την ολλανδική ομάδα να φτάνει πολύ κοντα σε μία επική ανατροπή.

Η Φέγενορντ, η οποία την Πέμπτη (22/01) θα φιλοξενήσει στο Ρότερνταμ την Στουρμ Γκρατς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, υποδέχθηκε χθες στην έδρα της (18/01) την Σπάρτα Ρότερνταμ σε έναν αγώνα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τοπικό ντέρμπι.

Βέβαια ο αγώνας, τουλάχιστον στην αρχή, μόνο ντέρμπι δεν μπορούσε να θεωρηθεί, καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 1-3 μέχρι το 86ο λεπτό. Τότε ο προπονητής των γηπεδούχων, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, αποφασίσει να βάλει στο γήπεδο τον γιο του Σακίλ, σε μία προσπάθεια να σώσει ότι σώζεται.

Και όμως ο γιος του τα κατάφερε, πέτυχε δύο τέρματα μέσα σε δύο μόλις λεπτά (87',88'), το ένα μάλιστα με ψαλιδάκι (το πρώτο γκολ για τη Φέγενορντ το είχε πετύχει ένας παλιός μας γνώριμος, ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ) και έφερε τον αγώνα στα ίσια, με το γήπεδο να πανηγυρίζει νομίζοντας πως η ομάδα του είχε κάνει μία φοβερή ανατροπή.

Δυστυχώς όμως για τους φιλάθλους στις εξέδρες, αλλά και τον ίδιο τον Σακίλ, ο Νορβηγός μέσος των φιλοξενούμενων, Κιτολάνο, πέτυχε γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και έδωσε στην ομάδα του την πρώτη της νίκη στο «Ντε Κάιπ» μετά από 26 ολόκληρα χρόνια.

Voor het eerst na 26 jaar winst in De Kuip 😍#FEYSPA 3-4 pic.twitter.com/9sRh4pg0e8 January 18, 2026

Η Φέγενορντ, οι οπαδοί της οποίας ανέβασαν στην αρχή του παιχνιδιού ένα πανό με επικριτικά λόγια για την διοίκηση και τον Φαν Πέρσι που έγραφε: «Με αυτό το όραμα, σύντομα θα παίξουμε στη δεύτερη κατηγορία. Φέγενορντ, ο μεγαλύτερος ερασιτεχνικός σύλλογος της Ολλανδίας», παρέμεινε στους 36 βαθμούς και επέκτεινε το σερί της χωρίς νίκη σε 4 αγώνες, ενώ από την άλλη πλευρά η Σπάρτα Ρότερνταμ ανέβηκε στην 7η θέση και τους 29 βαθμούς, μπαίνοντας για τα κάλα στην μάχη για τα ευρωπαϊκα εισιτήρια.