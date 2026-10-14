Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκίνησε στην League Phase του Champions League ο Τάσος Δουβίκας με τον Έλληνα επιθετικό να πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στις ισάριθμες αναμετρήσεις της Κόμο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Εξαιρετικός Τάσος Δουβίκας στην δική του πρεμιέρα στο Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός της Κόμο μετά το γκολ στην πρεμιέρα της ομάδας του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στην Λειψία, όταν και έκανε το 2-0 στη νίκη των Ιταλών με 4-1, σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι

Συγκεκριμένα ο Δουβίκας που μπήκε ως αλλαγή στο 60' του αγώνα με την Φέγενορντ στην Ολλανδία, μείωσε στις καθυστερήσεις σε 3-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Η Κόμο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, αλλά ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε ακόμα ένα γκολ με ωραίο δυνατό σουτ.