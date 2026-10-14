Δουβίκας: Δεύτερο παιχνίδι και δεύτερο γκολ στο Champions League
Εξαιρετικός Τάσος Δουβίκας στην δική του πρεμιέρα στο Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός της Κόμο μετά το γκολ στην πρεμιέρα της ομάδας του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στην Λειψία, όταν και έκανε το 2-0 στη νίκη των Ιταλών με 4-1, σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι
Συγκεκριμένα ο Δουβίκας που μπήκε ως αλλαγή στο 60' του αγώνα με την Φέγενορντ στην Ολλανδία, μείωσε στις καθυστερήσεις σε 3-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Η Κόμο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, αλλά ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε ακόμα ένα γκολ με ωραίο δυνατό σουτ.
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