Ζιντσένκο: Κλείνει δανεικός στον Άγιαξ
Αποχωρεί από την Premier League o Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην Eredivisie για χάρη του Άγιαξ. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Άρσεναλ ήρθε σε συμφωνία με τον Αίαντα για τον δανεισμό του Ουκρανού αμυντικού μέχρι το καλοκαίρι.
Όπως αναφέρεται, η ολλανδική ομάδα θα πληρώσει ολόκληρο τον μισθό του μετά τη συμφωνία που κατέληξαν οι δυο πλευρές, με τον Ζιντσένκο να πετάει άμεσα για Άμστερνταμ ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του.
Στο πρώτο μισό της σεζόν ο Ουκρανός είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως στο «City Ground» δεν βρήκε ποτέ τον αγωνιστικό χρόνο που αναζητούσε. Περιορίστηκε στις μόλις δέκα παρουσίες με τη φανέλα των Reds, με την Ολλανδία και τον Άγιαξ να του προσφέρουν μια εναλλακτική επιλογή, μακριά από τον φανταχτερό κόσμο της Premier League.
🚨🔴⚪️ Ajax verbally agree on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026
Agreement in place over loan until June, leaving #NFFC. Zinchenko will fly in next 24h for medical tests in Amsterdam.
Ajax will cover his salary, deal in place as Telegraaf reports. pic.twitter.com/KnYqZp1i7Z
