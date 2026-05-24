Αγχώθηκε αλλά πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League ο Άγιαξ, που επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ουτρέχτης.

Έστω και με δυσκολία, ο Άγιαξ εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο για μία ακόμη σεζόν, καθώς νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα και εξασφάλισε την παρουσία του στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Φόλενταμ, ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τον Αίαντα να παίρνει το προβάδισμα με τον Κλάασεν στο 96' αλλά τον Ζέχιελ να επαναφέρει την ισορροπία στο 106', σκοράροντας για το 1-1.

Κάπως έτσι, τα πάντα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι παίκτες του Άγιαξ είχαν 4/4, με την Ουτρέχτη από την άλλη να έχει δύο χαμένες εκτελέσεις και να βλέπει το όνειρο της Ευρώπης να σβήνει. Ο Αίαντας από την άλλη, θα βρεθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για 36η συνεχόμενη σεζόν, καθώς η τελευταία που έμεινε εκτός συνόρων ήταν η σεζόν 1990/91! Κι αυτό παρότι είχε πάρει τον τίτλο της Eredivisie, με την UEFA να τον τιμωρεί για τραυματισμό ποδοσφαιριστή σε αγώνα με την Αούστρια Βιέννης...