Η Νότιγχαμ ολοκλήρωσε το μεταγραφικό «ντεμαράζ» για τη νέα σεζόν με την απόκτηση του Ντιλάιν Μπακβά και του δανεισμού του Ολεξάντρ Ζιντσένκο.

Δύο νέες ενισχύσεις για την Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά τον Σαβόνα και τον Ντούγκλας Λουίζ ανακοίνωσε τον Ντιλάιν Μπακβά και τον Ολεξάντρ Ζιντσένκο.

Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο ολοκλήρωσε τις μεταγραφικές κινήσεις που θα την ενισχύσουν σημαντικά, για την τρέχουσα σεζόν σε Premier League και Europa League.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τον Ντιλάιν Μπακβά, αντί 35 εκατ. ευρώ από το Στρασβούργο, με τον Γάλλο να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα.

Ο Μπακβά είναι διεθνής με την εθνική ομάδα Κ21 της Γαλλίας, με την οποία μετράει έξι συμμετοχές. Ο 22χρονος εξτρέμ είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2023 από την Μπορντό, αντί 10 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει καταγράψει με τη φανέλα του Στρασβούργου 66 εμφανίσεις, με απολογισμό 11 γκολ και 18 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.

Ο δανεισμός του Ζιντσένκο από την Άρσεναλ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε σε μία ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση, αποκτώντας έναν παίκτη με πλούσια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο. Ο λόγος για τον Ολεξάντρ Ζιντσένκο, τον οποίο ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ως δανεικό από την Άρσεναλ για έναν χρόνο.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ είναι διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας, μετρώντας ήδη 74 συμμετοχές. Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες σπουδαίων συλλόγων, όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ. Με τους Πολίτες κατέγραψε 128 εμφανίσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ, από το 2016 έως το 2022, προτού πάρει μεταγραφή για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, αντί 35 εκατ. ευρώ.

Στην Κανονιέρηδες ο Ζιντσένκο μετράει μέχρι σήμερα 91 συμμετοχές, καταγράφοντας τρία γκολ και πέντε ασίστ.