Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποχωρεί από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την AS να καταγράφει τα δεδομένα για το μέλλον του.

Μία ακόμη θητεία του Ερνέστο Βαλβέρδε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο φτάνει στο τέλος της, με τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού να αποχωρεί στο τέλος της σεζόν και τον Έντιν Τέρζιτς να τον αντικαθιστά.

Αναμενόμενα, ο έμπειρος τεχνικός αποτελεί περίπτωση που προσελκύει ενδιαφέρον, με την AS να αναφέρει πως υπήρξε τους προηγούμενους μήνες προσέγγιση από σύλλογο εκτός Ισπανίας. Ο λόγος για τον Άγιαξ, ο αθλητικός διευθυντής του οποίου, Ζόρντι Κρόιφ, γνωρίζει καλά τον 62χρονο κόουτς.

Εντούτοις, και παρότι υπήρξαν επίσης προσεγγίσεις από άλλες ομάδες του εξωτερικού, ο Τσινγκούρι έχει πάρει την απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική. «Πρέπει να ανασάνω λίγο, η σεζόν αυτή υπήρξε έντονη. Για την ώρα, θα κάνω ένα διάλειμμα, το έχω ανάγκη και πιστεύω είναι η καλύτερη επιλογή. Σίγουρα δεν θα προπονήσω τώρα», ανέφερε ενδεικτικά ο Βαλβέρδε μετά το πρόσφατο 1-1 με τη Θέλτα, με τον Ισπανό να έχει μείνει μακριά από τους πάγκους και μεταξύ 2020 και 2022, μεταξύ Μπαρτσελόνα και Αθλέτικ.