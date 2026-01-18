Το τοπικό ντέρμπι της Χεράκλες με την Τβέντε διεκόπη μετά από ρίψη αντικειμένων, με ball boy να... αρπάζεται με παίκτη των φιλοξενούμενων.

Άσχημες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Χεράκλες και Τβέντε για την Eredivisie, μετά το γκολ που σημείωσαν οι φιλοξενούμενοι στο 30ό λεπτό με τον Φαν ντεν Μπελτ.

Αμέσως μετά το τέρμα με το οποίο άνοιξαν το σκορ οι Tukkers, ποτήρια εκσφενδονίστηκαν από τους οπαδούς των γηπεδούχων, με ένα ball boy να προσπαθεί να τα απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο και να πετυχαίνει, φαινομενικά κατά λάθος, τον Ζερούκι, από το κόρνερ του οποίου προήλθε το γκολ!

Ο ποδοσφαιριστής της Τβέντε αντέδρασε και να ζητάει τον λόγο από το ball boy, με τον διαιτητή του αγώνα να διακόπτει το ματς και να οδηγεί άπαντες στα αποδυτήρια. Εντέλει, η δράση συνεχίστηκε κανονικά μετά από λίγα λεπτά.