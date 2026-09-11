Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το νέο ΣΕΦ, η οποία αφορά τους περσινούς κατόχους διαρκείας.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζει το νέο ΣΕΦ, το οποίο θα είναι ένα «στολίδι» στο Φάληρο και θα γίνει μία εξαιρετική έδρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αφορά τους περσινούς κατόχους διαρκείας, οι οποίοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο ΣΕΦ. Για τη συγκεκριμένη ενέργεια ωστόσο, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες αναγράφει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, θέλοντας να επιβραβεύσει τους πιστούς της φίλους για την στήριξη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026, ότι από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, θα τεθεί σε κυκλοφορία, αποκλειστικά για αυτούς το Δικαίωμα Εξασφάλισης Θέσης Εισιτηρίου Διαρκείας για το νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Με την αγορά του δικαιώματος αυτού οι φίλαθλοι εξασφαλίζουν απόλυτη προτεραιότητα στην αγορά θέσης στο ανανεωμένο μας σπίτι, όταν αυτές τεθούν σε κυκλοφορία, καθώς και προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στο γήπεδο που θα μας φιλοξενήσει για την αγωνιστική σαιζόν 2026-2027 μέχρι την επιστροφή μας στο νέο ανακαινισμένο ΣΕΦ.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ταξιθεσία στο ανανεωμένο μας γήπεδο θα είναι διαφορετική, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι θέσεις που θα αγοραστούν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που υπήρχαν πριν.

Το ποσό που θα καταβληθεί για την αγορά του Δικαιώματος Εξασφάλισης θα συμψηφιστεί με μέρος του κόστους που θα καταβληθεί για το νέο εισιτήριο διαρκείας στο νέο ΣΕΦ.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αγορά του Δικαιώματος θα γίνει αποκλειστικά και μόνο βάσει της θέσης που είχαν οι φίλαθλοι κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Οι κατηγορίες του Δικαιώματος, με βάση τις περσινές θέσεις των εισιτηρίων διαρκείας, ορίζονται ως εξής:

- Bench Seats – Court Seats – Baseline – VIP: 3000 €

- Executive A: 1000 €

- Executive B – RED – όλες οι θέσεις του κάτω διαζώματος: 500 €

- Όλες οι θέσεις του άνω διαζώματος : 220 €

Το Δικαίωμα δεν αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 5 και 6 για τους οποίους σε μεταγενέστερο στάδιο θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Η αγορά του Δικαιώματος θα γίνεται ON LINE μέσω της ιστοσελίδας της Κ.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ https://www.olympiacosbc.gr/tickets, και με χρήση του λογαριασμού με τον οποίον είναι συνδεδεμένο το εισιτήριο διαρκείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 2104527600 και στο [email protected].

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ

- Ποιους αφορά το Δικαίωμα; Αφορά ΜΟΝΟ τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026

- Το Δικαίωμα αυτό μου εξασφαλίζει θέση στο νέο ΣΕΦ; Ναι και με προτεραιότητα σε σχέση με τους κατόχους των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Αυτό θα ισχύσει, όποτε κυκλοφορήσουν τα νέα εισιτήρια διαρκείας (είτε εντός της περιόδου 2026-2027 ή την περίοδο 2027-2028)

- Η θέση των εισιτηρίων διαρκείας που θα αγοράσω, όταν αυτά κυκλοφορήσουν, θα είναι ίδια με αυτήν που είχα πριν; Όχι απαραίτητα, καθώς οι νέες θέσεις δεν θα είναι ίδιες ακριβώς με τις παλιές σε μεγάλο τμήμα του γηπέδου. Αλλά αρκετές θέσεις θα παραμείνουν ώς έχουν.

- Το ποσό που έχω πληρώσει για το Δικαίωμα θα αφαιρεθεί από αυτό του εισιτήριου διαρκείας όταν αυτό κυκλοφορήσει; Ναι. Το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει θα συνυπολογιστεί στην αξία του νέου εισιτηρίου διαρκείας.

- Ήμουν κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, αλλά δεν επιθυμώ να αγοράσω το Δικαίωμα, τι μπορώ να κάνω; Θα πρέπει να περιμένετε να τελειώσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τους αγοραστές του Δικαιώματος και μετά να προβείτε σε αγορά για τις εναπομείνασες θέσεις, όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας του νέου ΣΕΦ.

- Δεν ήμουν κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας την περσινή περίοδο. Τι μπορώ να κάνω; Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιμένετε την ανακοίνωση για την κυκλοφορία των νέων εισιτηρίων διαρκείας για το νέο ΣΕΦ, όταν τελειώσει η διάθεση για όλους τους κατόχους των περσινών εισιτηρίων.

- Αν αγοράσω το Δικαίωμα θα έχω προτεραιότητα για αγορά εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, μέχρι την επιστροφή μας στο νέο ΣΕΦ; Ναι φυσικά για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όμως. Θα ενημερώνεστε με ανακοινώσεις για τις σχετικές προθεσμίες αγοράς των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλους τους αγώνες που θα παίξουμε μέχρι να μπούμε στο νέο ΣΕΦ. »