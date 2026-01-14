Ιμπραΐμοβιτς: Ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ ο 19χρονος γιος του, Μαξιμιλιάν
Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς είναι κι επίσημα παίκτης του Άγιαξ. Ο 19χρονος Σουηδός επιθετικός μετακομίζει στο Άμστερνταμ αντί 3,5 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλαν, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.
Ο ίδιος γεννήθηκε στο Λουντ της Σουηδίας κι έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες της Χάμαρμπι, πριν μεταπηδήσει στους Ροσονέρι το 2022. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε με τη Milan Futuro στη Serie D (πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 16 εμφανίσεις).
Παρά το ότι κουβαλά ένα πολύ «βαρύ» επίθετο, ο νεαρός επιθετικός ξεκαθάρισε πως θέλει να γράψει τη δική του ιστορία ανεξάρτητα με τα όσα έχει κάνει ο πατέρας του με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Θυμίζουμε ότι ο Ζλάταν αγωνίστηκε για τον Άγιαξ από το 2001 έως το 2004 κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ολλανδίας, πριν πάρει μεταγραφή για τη Γιουβέντους.
Welcome to Ajax, Maximilian Ibrahimović 🇸🇪 pic.twitter.com/03mAp28qCs— AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.