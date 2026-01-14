Ο 19χρονος γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Μαξιμιλιάν, ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ όπου θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν ως δανεικός.

Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς είναι κι επίσημα παίκτης του Άγιαξ. Ο 19χρονος Σουηδός επιθετικός μετακομίζει στο Άμστερνταμ αντί 3,5 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλαν, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.

Ο ίδιος γεννήθηκε στο Λουντ της Σουηδίας κι έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες της Χάμαρμπι, πριν μεταπηδήσει στους Ροσονέρι το 2022. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε με τη Milan Futuro στη Serie D (πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 16 εμφανίσεις).

Παρά το ότι κουβαλά ένα πολύ «βαρύ» επίθετο, ο νεαρός επιθετικός ξεκαθάρισε πως θέλει να γράψει τη δική του ιστορία ανεξάρτητα με τα όσα έχει κάνει ο πατέρας του με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Θυμίζουμε ότι ο Ζλάταν αγωνίστηκε για τον Άγιαξ από το 2001 έως το 2004 κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ολλανδίας, πριν πάρει μεταγραφή για τη Γιουβέντους.