Ο Άγιαξ ψάχνεται για νέο προπονητή μετά την απόλυση του Τζον Χάιτινγκα και ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν θα είναι ο... εκλεκτός, μιας και ο Ολλανδός τεχνικός έκλεισε την πόρτα για ενδεχόμενη επιστροφή στον «αγαπημένο» του Αίαντα.

Το πέρασμα του Τζον Χάιτινγκα από τον πάγκο του Άγιαξ δεν διήρκησε ούτε ένα εξάμηνο, καθώς 41χρονος τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν από τον Αίαντα μετά από μόλις 13 παιχνίδια!

Λίγο... νοτιότερα, δύο μήνες πριν η Λεβερκούζεν απέλυσε κακήν κακώς τον Έρικ Τεν Χαγκ που δεν πρόλαβε ούτε να προσαρμοστεί στην Γερμανία! Ο πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έμεινε μόλις για τρεις αγωνιστικές στο «τιμόνι» της Λεβερκούζεν και έκτοτε ψάχνει τον νέο σταθμό στην καριέρα του.

Η οποία πήγαινε από το καλό στο καλύτερο μέχρι που αποχώρησε από τον Άγιαξ το 2022. Θα μπορούσε να είναι ο Αίαντας το σημείο επανεκκίνησης για τον Τεν Χαγκ; Για την ώρα δεν θα το μάθουμε πάντως, καθώς ο Ολλανδός προπονητής φαίνεται πως απέρριψε την προοπτική να επιστρέψει στον σύλλογο που τον ανέδειξε. Σύμφωνα με Μέσα της Ολλανδίας, ο Τεν Χαγκ είχε ξεκινήσει ανεπίσημες συνομιλίες με την πρώην ομάδα του και το όνομά του είχε συνδεθεί έντονα με μία πιθανή επιστροφή.

Ωστόσο, ο 55χρονος φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία του για την αβεβαιότητα που επικρατεί στην ιεραρχία του συλλόγου και ως εκ τούτου να αποφάσισε να μην... επιβιβαστεί στο τρένο της επιστροφής.