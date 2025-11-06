Το τέλος της συνεργασίας του με τον Τζον Χάιτινγκα ανακοίνωσε ο, ευρωπαϊκός αντίπαλος του Ολυμπιακού, Άγιαξ, ενώ σκέφτεται το ενδεχόμενο επανασύνδεσης με τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Πλήρωσε το... μάρμαρο ο Τζον Χάιτινγκα. Και ήταν κάπως αναμενόμενο. Μετά το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν ο Άγιαξ αποφάσισε να δράσει γρήγορα και να σώσει ό,τι προλαβαίνει να σώσει, ανακοινώνοντας την απόλυση του Ολλανδού τεχνικού. Υπενθυμίζουμε πως ο Χάιτινγκα εντάχθηκε το καλοκαίρι στον Άγιαξ μετά την πορεία του ως βοηθός του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, αλλά δεν δικαίωσε τις προσδοκίες.

Σε 15 παιχνίδι στο τιμόνι του μέτρησε από πέντε νίκες, ισοπαλίες και ήττες και η τριάρα από τη Γαλατάσαραϊ στο Champions League ήταν το... κερασάκι στην τούρτα που οδήγησε στην απόφαση της διοίκησης. Στο πρωτάθλημα ο Άγιαξ είναι ήδη στο -8 από τις πρωτοπόρους Φέγενορντ και Αϊντχόφεν και ουραγός στη League Phase των «αστεριών».

Ajax has suspended John Heitinga with immediate effect. The head coach’s contract was due to run until June 30, 2027, but will now be terminated. The same applies to assistant coach Marcel Keizer. Ajax is looking for a new head coach; in the meantime, Fred Grim will take over… pic.twitter.com/phMVZ7PbYI November 6, 2025

Στις 28 Ιανουαρίου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική του Champions League και δεν αποκλείεται τότε να κάθεται στον πάγκο του ένας παλιός του γνώριμος. Ο λόγος για τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αίαντας σκέφτεται να προσλάβει ξανά τον Ολλανδό κόουτς, με τον οποίο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League το 2019, γνωρίζοντας και κάθε εγχώρια επιτυχία. Αυτή ωστόσο είναι μια πρώτη σκέψη του club και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν κι άλλα ονόματα εκλεκτών.