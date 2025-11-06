Άγιαξ: Το «νεκροταφείο προπονητών» της Eredivisie

Ο Χάιτινγκα αποτελεί παρελθόν και ο πάγκος του Άγιαξ μοιάζει πλέον με... ηλεκτρική καρέκλα. Οι απολύσεις μετά το 2022.

Από τη στιγμή που ο Έρικ τεν Χαγκ αποχαιρέτησε το Άμστερνταμ το 2022, ο Άγιαξ έχει μετατραπεί στο πιο «ασταθές» ποδοσφαιρικό περιβάλλον της Ολλανδίας. Κανένας άλλος σύλλογος της Eredivisie δεν έχει αλλάξει τόσους πολλούς προπονητές σε τόσο σύντομο διάστημα.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, πέντε διαφορετικοί τεχνικοί -ένας μάλιστα σε δύο ξεχωριστές θητείες- είχαν μόνιμη ή έστω προσωρινή παρουσία στον πάγκο του «Αίαντα». Ο Τζον Χάιτινγκα προστέθηκε στη λίστα των Άλφρεντ Σρέντερ και Μαουρίτς Στάιν, οι οποίοι και οι δύο αποχώρησαν λίγο μετά την καλοκαιρινή τους πρόσληψη.

Ο Σρέντερ παρέδωσε τη σκυτάλη στον Χάιτινγκα, του οποίου το προσωρινό συμβόλαιο δεν ανανεώθηκε το καλοκαίρι του 2023. Τη σεζόν που ακολούθησε, ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ ανέλαβε την ομάδα μετά την αποχώρηση του Στάιν. Ο παλαίμαχος επιθετικός έμεινε μέχρι τα μέσα του 2024, όταν τη θέση του πήρε ο Ιταλός Φραντσέσκο Φαριόλι. Εκείνος, ύστερα από μόλις ένα χρόνο, αποχώρησε οικειοθελώς από τον σύλλογο.

Κανένας άλλος σύλλογος της Eredivisie δεν πλησιάζει τον Άγιαξ σε αριθμό αλλαγών στον πάγκο. Από τα μέσα του 2022, οι περισσότερες ομάδες είχαν μόλις δύο ή τρεις διαφορετικούς προπονητές.

Από την εποχή Τεν Χαγκ σε αυτή της αβεβαιότητας

Το τέλος της εποχής του Έρικ τεν Χαγκ, που οδήγησε τον Άγιαξ σε εγχώριους τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες, άνοιξε έναν κύκλο αστάθειας. Καμία τεχνική ηγεσία από τότε δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη σταθερότητα και στη σαφή ποδοσφαιρική ταυτότητα της ομάδας. Η ελπίδα των οπαδών του Άγιαξ είναι ότι η διοίκηση θα βρει επιτέλους τον άνθρωπο που θα μείνει περισσότερο από μια σεζόν και θα καταφέρει να επαναφέρει την ηρεμία σε έναν πάγκο που μοιάζει να έχει γίνει «καταραμένος».



