Μια ημέρα μετά την υπογραφή του συμβολαίου ο Τζον Φαν'τ Σχιπ έκανε την πρώτη του προπόνηση ως προπονητής του Άγιαξ.

Η εποχή Τζον Φαν'τ Σχιπ ξεκίνησε στον Άγιαξ. Ο πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας υπέγραψε μέχρι συμβόλαιο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και την Τρίτη (31/10) είχε την πρώτη του επαφή με τους νέους ποδοσφαιριστές του και μαζί με το επιτελείο του έκανε την πρώτη του προπόνηση στο «Σπόρτπαρκ Ντε Τόεκομστ». Θυμίζουμε πως μέλος του staff του Ολλανδού τεχνικού είναι και ο Ελληνοαυστραλός κόουτς Μιχάλης Βαλκάνης.

Ο Αίας ανέβασε στα Social Media φωτογραφίες και video από την παρθενική προπόνηση του Φαν'τ Σχιπ ως πρώτος προπονητής της ομάδας.

