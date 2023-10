Αγιαξ: Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Φαν'τ Σχιπ

Ήταν γνωστό, πλέον, είναι κι επίσημο με τον Τζον Φαν'τ Σχιπ να αναλαμβάνει τον Άγιαξ, μετά την απομάκρυνση του Μόρις Στέιν.

Ειχε γίνει γνωστό πως ο Τζον Φαν'τ Σχιπ ήταν ο εκλεκτός στον Άγιαξ για την διαδοχή του Μόρις Στέιν στην τεχνική ηγεσία. Ο πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας υπέγραψε συμβόλαιο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και ανακοινώθηκε από την ομάδα του Αμστερνταμ.

Μάλιστα τον καλωσόρισαν με την ευχή να έχει καλή τύχη.

Ο 59χρονος κόουτς επιστρέφει στον Αγιαξ μετά το 2009 όπου ήταν βοηθός προπονητή. Μάλιστα έχει διατελέσει και προπονητής της Κ21 του συλλόγου από το 2002 μέχρι το 2004. Είναι παιδί του Αγιαξ, αφού έχει περάσει και από την Κ17 και την Κ19 και πλέον του δίνεται η δυνατότητα να κάτσει στον πάγκο και της πρώτης ομάδας.

Θυμίζουμε ότι είχε μείνει εκτός πάγκων από τον Δεκέμβριο του 2021 όταν και τελείωσε η συνεργασία του με την Εθνική Ελλάδας (26 ματς).

Η ανακοίνωση του Αγιαξ:

OFFICIAL: John van ‘t Schip has been appointed as new interim manager until the 30th of June, 2024.



WELCOME AND GOOD LUCK! pic.twitter.com/yFJuWybMlb