Θετικά ήταν τα τελευταία νέα γύρω από την κατάσταση της υγείας του Μπας Ντοστ, με τον επιθετικό της Ναϊμέχεν να στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας.

Τρομακτικές ήταν οι εικόνες στα τελευταία λεπτά του αγώνα Άλκμααρ - Ναϊμέχεν, όταν ο επιθετικός των φιλοξενούμενων, Μπας Ντοστ, κατέρρευσε στο χορτάρι χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως ο Ολλανδός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και λίγες ώρες αργότερα η Ναϊμέχεν έδωσε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του μέσα από ανάρτηση στα social media.

Ποστάροντας τη φωτογραφία του 34χρονου από το κρεβάτι του νοσοκομείου και φιλοξενώντας τις δηλώσεις του, ο ολλανδικός σύλλογος καθησύχασε τον κόσμο με τον Ντοστ να στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας.

«Τα πηγαίνω καλά. Η βοήθεια που έλαβα στο γήπεδο ήταν φανταστική. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο και νιώθω καλά. Ευχαριστώ τους πάντες για την υποστήριξη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

