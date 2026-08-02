Η Άλκμααρ διέλυσε με 4-0 την Αϊντχόφεν στο «Philips Stadion» και ξεκίνησε τη σεζόν με τον πιο επιβλητικό τρόπο, κατακτώντας το Super Cup.

Η υπερηχητική Άλκμααρ υπέταξε την Αϊντχόφεν στο... σπίτι της και πήρε το Super Cup Ολλανδίας! Οι φανταστικοί φιλοξενούμενοι επικράτησαν με το ευρύ 4-0 και ξεκίνησαν με μεγαλοπρεπή τρόπο τις επίσημες υποχρεώσεις τους ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα από την ομώνυμη πόλη πήρε αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς, εξαιτίας της αποβολής του Βίρμαν με απευθείας κόκκινη κάρτα, μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μετατρέψει τον τελικό του «Johan Cruyff Shield» σε επιθετικό μονόλογο και να το σηκώσει στον ολλανδικό... ουρανό για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Η AZ προηγήθηκε στο 25ο λεπτό με τον Μίρντινκ. Ο Πατάτι στο 51ο λεπτό και ο Ντάικστρα επτά λεπτά αργότερα έδωσαν... αέρα τριών τερμάτων στους φιλοξενούμενους. Στο 66ο ο Ντάαλ από την εσχάτη των ποινών διαμόρφωσε το τελικό 4-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του, που λίγη ώρα αργότερα πανηγύρισε την κούπα.