Κράτησε ξανά την ανάσα του το ολλανδικό ποδόσφαιρο, που είδε τον Μπας Ντοστ της Ναϊμέχεν να καταρρέει και να μένει αναίσθητος στο γρασίδι. Αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας τις αισθήσεις του ο Ολλανδός φορ, οριστική διακοπή στο παιχνίδι.

Μια ανάσα μακριά από το απόλυτο σοκ ξανά το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Περίπου έναν μηνά μετά την κατάρρευση του Ετιέν Φάεσεν στο παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ, και ο Μπας Ντοστ είχε μια αντίστοιχα δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια του Άλκμααρ - Ναϊμέχεν.

Ο Ολλανδός φορ σωριάστηκε στο χορτάρι στο 90ο λεπτό του ματς έχοντας σπασμούς, με τον ρέφερι να διακόπτει άμεσα τον αγώνα και το ιατρικό team να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο.

During the AZ Alkmaar - NEC Nijmegen match, Bas Dost suddenly collapsed to the ground and was surrounded.



