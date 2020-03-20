Μοιράσου αυτό που ζεις με το gazzetta: Θανάσης και Ελλη, το κορυφαίο ζευγάρι στο Toilet Paper Challenge (vid)

«Δέκατη μέρα σπίτι και βρήκαμε το toilet paper challenge για να περάσουμε την ώρα μας... Στον επόμενο μήνα θα γίνουμε καλύτεροι
Υπομονή και να περνάτε καλά σπίτι!
Θανάσης - Έλλη», το μήνυμα των παιδιών.
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΛΙΛ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
FK SOCHI -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
Η παρέα του gazzetta συνεχίζει να μεγαλώνει με το ζευγάρι Θανάση-Έλλη να μας στέλνουν την δική τους... τρέλα!
«Δέκατη μέρα σπίτι και βρήκαμε το toilet paper challenge για να περάσουμε την ώρα μας... Στον επόμενο μήνα θα γίνουμε καλύτεροι
Υπομονή και να περνάτε καλά σπίτι!
Θανάσης - Έλλη», το μήνυμα των παιδιών.