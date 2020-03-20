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  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -

    PRE-MATCH

  • ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    vs

    ΣAΛΚΕ -

    PRE-MATCH

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    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΚΟΛΩΝΙΑ -

    vs

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    PRE-MATCH

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    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ -

    PRE-MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -

    PRE-MATCH

  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Ελλάδα
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Μοιράσου αυτό που ζεις με το gazzetta: Θανάσης και Ελλη, το κορυφαίο ζευγάρι στο Toilet Paper Challenge (vid)

Μοιράσου αυτό που ζεις με το gazzetta: Θανάσης και Ελλη, το κορυφαίο ζευγάρι στο Toilet Paper Challenge (vid)

Μοιράσου αυτό που ζεις με το gazzetta: Θανάσης και Ελλη, το κορυφαίο ζευγάρι στο Toilet Paper Challenge (vid)

Η παρέα του gazzetta συνεχίζει να μεγαλώνει με το ζευγάρι Θανάση-Έλλη να μας στέλνουν την δική τους... τρέλα!

«Δέκατη μέρα σπίτι και βρήκαμε το toilet paper challenge για να περάσουμε την ώρα μας... Στον επόμενο μήνα θα γίνουμε καλύτεροι 

Υπομονή και να περνάτε καλά σπίτι!

Θανάσης - Έλλη», το μήνυμα των παιδιών.

Μοιράσου και εσύ αυτό που ζεις με το gazzetta!
 

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