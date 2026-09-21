Ο Τομά Ερτέλ έφτασε στο Ελ. Βενιζέλος για λογαριασμό της ΑΕΚ τη Δευτέρα (21/09).

Κάτοικος Αθηνών και επίσημα ο Τομά Ερτέλ! Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague, έφτασε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ και θα ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό της Ένωσης, προκειμένου να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 37χρονος παίκτης ήταν για αρκετά χρόνια εκ των κορυφαίων περιφερειακών της Ευρωλίγκας με πλούσια καριέρα σε Μπαρτσελόνα, Αναντολού Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ άλλων. Ο Ερτέλ αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη (22/09) το πρωί και έπειτα θα είναι στη διάθεση του Σάκοτα, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το ντεμπούτο του πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό, το Σάββατο (26/09).