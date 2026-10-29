Ο Έρλινγκν Χάαλαντ πανηγύρισε με... χορευτικές κινήσεις την πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι, στα προημιτελικά του Carabao Cup απέναντι στη Μπράιτον.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να πάρει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Carabao Cup επικρατώντας τη Μπράιτον, του Μπάμπη Κωστούλα και ΣτέφανουΤζίμα, στη δραματική διαδικασία των πέναλτι (4-3), μετά το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Παρότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ έμεινε εκτός αποστολής, όπως και οι Ρούμπεν Ντίας, Γκβάρντιολ, Άντερσον και Ντοναρούμα, παρακολούθησε την αναμέτρηση με τους «γλάρους» από τις εξέδρες. Φρόντισε για άλλη μία φορά να γίνει ο πρωταγωνιστής του γηπέδου, καθώς μετά το σφύριγμα της λήξης και την πρόκριση της ομάδας του, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και χάρισε εντυπωσιακό θέαμα με τις χορευτικές του κινήσεις.

Οι αυθόρμητες και κεφάτες κινήσεις του 26χρονου φορ, καταγράφηκαν και έγιναν viral στα κοινωνικά δίκτυα, με το κοινό να αποθεώνει τη διάθεση και το χιούμορ του. Υπενθυμίζουμε ότι καθοριστικό όλο στη πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι, όμως ο Χάαλαντ πρόσθεσε τη δική του πινελιά στους πανηγυρισμούς.