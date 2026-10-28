Η Φλίτγουντ Τάουν έριξε τη «βόμβα» της σεζόν, αποκλείοντας την Άρσεναλ και το Gazzetta σας παρουσιάζει την επαρχιακή ομάδα της 4ης κατηγορίας.

Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου έμεινε μια για πάντα στην ιστορία του Carabao Cup, του αγγλικού ποδοσφαίρου γενικότερα, καθώς η Φλίτγουντ Τάουν επιβεβαίωσε τον κανόνα που θέλει το Κύπελλο να είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, αφήνοντας εκτός συνέχειας την πρωταθλήτρια της Premier League, Άρσεναλ.

Η ομάδα από την 4η κατηγορία ποδοσφαίρου στο Νησί, κατόρθωσε να πετάξει εκτός, στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κ.δ.) με 5-3 το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα και δικαίως να γίνει πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη. Το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ της ομάδας.

The moment Fleetwood Town beat Arsenal in the biggest cup shock of all time🤯 https://t.co/PTMBB3pJpl — Ross McCulloch (@Rossmac212) October 27, 2026

Δίπλα στη θάλασσα και την τοπική κοινωνία

Μπορεί η ίδρυση του συλλόγου να χρονολογείται αρκετά χρόνια πίσω (1908), ωστόσο τη σημερινή της μορφή, η Φλίτγουντ ουσιαστικά την πήρε το 1997, μετά από «αναδιοργανώσεις» της τοπικής ομάδας. Η περιοχή (σσ Φλίτγουντ) βρίσκεται στη Βορειοδυτική Αγγλία και πρόκειται για μια παραθαλάσσια πόλη του Λάνκασαϊρ, έχοντας πολύ δυνατούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για μια περιοχή με πολύ έντονη αλιευτική παράδοση, εξ' ου και το παρατσούκλι ''The Cod Army'' δηλαδή «Ο στρατός του μπακαλιάρου». Στηρίζεται κυρίως σε τοπικούς και περιορισμένους πόρους, ενώ το 2014 έφτασε στην 3η κατηγορία της Αγγλίας, από την οποία υποβιβάστηκε μετά από μια δεκαετία, το 2024.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 Arsenal for the first time in their history play League 2 side Fleetwood Town. Tonight they will play at Highbury Stadium in the EFL Cup which shares the same name as Arsenal's former home ground! The capacity of this ground is 5,327. https://t.co/wkYaWZoHe0 October 27, 2026

Το... Χάιμπουρι και ο Βάρντι

Το... τρελό της όλης υπόθεσης είναι πως η έδρα της έχει την ονομασία του θρυλικού γηπέδου της Άρσεναλ, δηλαδή «Χάιμπουρι». Παρότι δεν έχει καμία σχέση ή σύνδεση με το παλαί ποτέ στάδιο των Κανονιέρηδων, το γήπεδο της Φλίτγουντ Τάουν, χωρητικότητας περίπου 5.327 θεατών. Εγκαινιάστηκε το μακρινό 1939, στο αποκορύφωμα της πιο επιτυχημένης τριετίας του κλαμπ, όταν και κατέκτησε τρεις συνεχόμενες φορές το Κύπελλο «Lancashire Combination».Ο λόγος της ονομασίας του γηπέδου σχετίζεται με τη γειτονική οδό, Highbury Avenue.

Μια ακόμη τρελή ιστορία αυτού του συλλόγου αφορά τον Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος το 2011 και έπειτα από την απόρριψη που γνώρισε από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ και μερικά... περάσματα από Stocksbridge Park Steels Χάλιφαξ Τάουν, βρέθηκε στην ομάδα του Λάνκασαϊρ. Εκεί, σκόραρε κατά ριπάς, αφού τη σεζόν 2011-2012 μέτρησε 31 γκολ στο πρωτάθλημα (34 συνολικά) βοηθώντας την ομάδα να ανέβει στη Football League. Το ίδιο καλοκαίρι (2012) ήρθε και η σπουδαία, όπως αποδείχθηκε, μεταγραφή στη Λέστερ, έναντι ενός εκατομμυρίου λιρών.

By the way, Jamie Vardy used to play for Fleetwood Town in non-league football before stepping into the professional world with Leicester City. Talk about a cinema trajectory. 🧠🦊⚡#arsenal #fleetwood https://t.co/5XIwhTE9BU October 27, 2026

Τα χρώματα και ο 37χρονος προπονητής

Η Φλίτγουντ έχει ως κύρια χρώματα στη φανέλα της το κόκκινο και το λευκό, και ο λόγος αυτής της επιλογής αφορά φυσικά την ιστορία του κλαμπ και τη σύνδεση με την πόλη. Τα σκάφη του αλιευτικού στόλου της, είχαν τα εν λόγω χρώματα και έτσι, από το 1919, οι υπεύθυνοι της ομάδας αποφάσισαν να τα υιοθετήσουν, θέλοντας και με αυτό τον τρόπο να αναδείξουν την πολύ καλή σχέση με την τοπική κοινωνία.

Προπονητής του συλλόγου είναι ο 37 ετών Ματ Λόουορ, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στην ομάδα, αφού αποτελεί γέννημα-θρέμμα της ευρύτερης περιοχής. Εργάζεται στον σύλλογο από το 2019, γνωρίζοντας πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες και την ομάδα εκ των έσω και, τον περασμένο Μάρτιο προσλήφθηκε με διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πως αν κάτι χαρακτηρίζει τη Φλίτγουντ Τάουν, είναι η σύνδεσή της με την πόλη και τους ανθρώπους της!