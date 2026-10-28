Η Άρσεναλ έπαιξε με τη φωτιά και τελικά κάηκε κόντρα στη Φλίτγουντ της τέταρτης κατηγορίας, η οποία την κράτησε στο 1-1 κι έδωσε τη χαριστική βολή στα πέναλτι (5-3) για μια ιστορική πρόκριση στους «8» του Carabao Cup.

Το Carabao Cup απέδειξε ξανά τον λόγο που θεωρείται ο θεσμός των εκπλήξεων. Και θύμα του αυτή τη φορά ήταν η πρωταθλήτρια Άρσεναλ. Με τον Χρήστο Τζόλη εκτός αποστολής, οι Gunners δεν πήραν στα σοβαρά την Φλίτγουντ της τέταρτης κατηγορίας και στο τέλος το πλήρωσαν με το πιο σκληρό νόμισμα. Αφού την κράτησαν στο 1-1 στο 90λεπτο, οι γηπεδούχοι ευστόχησαν σε όλες τις εκτελέσεις τους στη διαδικασία των πέναλτι και με το 5-3 πανηγύρισαν μια ιστορική πρόκριση στους «8» του Carabao Cup, αφήνοντας εκτός θεσμού την πρωταθλήτρια.

Η Φλίτγουντ έδειξε από την αρχή του αγώνα πως δεν θα κάνει εύκολο το έργο της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα και προηγήθηκε στο σκορ στο 21΄ , όταν ο Λουπάλο-Μπι άντεξε στην πίεση του Σάλμον κι εκτέλεσε τον Μεσλιέ στο τετ-α-τετ για να βάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Φλίτγουντ σε ρόλο οδηγού, όμως η Άρσεναλ έφτασε στην ισοφάριση νωρίς στο β΄μέρος.

Σε εκείνο το σημείο ο Γιόκερες σκόραρε από κοντά κι έκανε επιτέλους σεφτέ στα γκολ τη φετινή σεζόν (50΄), αλλά η απόδοση της Άρσεναλ συνέχισε να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και στο υπόλοιπο του αγώνα. Το κάκιστο αγωνιστικό πρόσωπο προοδευτικά άρχισε να προκαλεί νεύρα στους φιλοξενούμενους, με συνέπεια το ξέσπασμα και την αποβολή του Νταόυμαν στο 85΄που κλώτσησε εσκεμμένα αντίπαλό του.

Η Φλίτγουντ άντεξε έως το τέλος και με το 1-1 οδήγησε το ματς στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι. Η Φλίτγουντ, άλλωστε, ευστόχησε και στις πέντε εκτελέσεις, ενώ η Άρσεναλ με μοιραίο τον Μπρούνο Γκιμαράες γεύτηκε την απόλυτη πίκρα στο τέλος της διαδικασίας κι έμεινε εκτός θεσμού από τη φάση των «16».