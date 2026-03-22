Ο Ο'Ράιλι έδωσε φρεσκάδα στη Σίτι και η ομάδα του Πεπ επέστρεψε στις κούπες και τις μεγάλες εμφανίσεις. Δυο γκολ από τον 21χρονο και οι Πολίτες νίκησαν την Άρσεναλ 2-0 και κατέκτησαν το 9ο League Cup.

Όλα άλλαξαν στο 2ο ημίχρονο, ίσως η ομιλία του Γκουαρδιόλα στην ανάπαυλα να έδωσε στους παίκτες της Σίτι το κίνητρο που έψαχναν. Εκτός από τα λόγια του Καταλανού, τεράστιο ρόλο στην κατάκτηση του League Cup έπαιξε και ο Ο'Ράιλι. Δυο γκολ πέτυχε ο 21χρονος, ο οποίος άλλαξε τη ροή του τελικού και έριξε στο καναβάτσο την Άρσεναλ (2-0). Κάκιστος ο Κέπα, ενώ απομένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Gunners μετά την απώλεια του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Η Άρσεναλ έδειξε μεγάλη διάθεση να παίξει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Σίτι. Πίεσε με το… καλησπέρα, προσπάθησε να βρει ανοργάνωτη την άμυνα της αντιπάλου και στο 7' είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στην αναμέτρηση, όμως ο Φόρεστ, με εξαιρετική τριπλή επέμβαση, νίκησε τόσο τον Χάβερτς όσο και τον Σάκα.

Οι Λονδρέζοι συνέχισαν την πίεση, όμως οι «Πολίτες» είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους προς την εστία τους. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα ανέβασε ρυθμό και μετά το 30ό λεπτό έγινε πιο επιθετική, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τα κενά που άφηναν οι Gunners όταν έβγαιναν στην επίθεση. Βέβαια, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 44' για να δούμε την πρώτη ευκαιρία της Σίτι. Ωστόσο, η κεφαλιά του Χάαλαντ από πάσα του Σεμένιο πέρασε άουτ.

Στην επανάληψη το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό, με την ομάδα του Πεπ να παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και έδειξαν πως είναι σε θέση να βάλουν δύσκολα στην Άρσεναλ. Μάλιστα, στο 51' η Σίτι διαμαρτυρήθηκε έντονα, όταν ο Κέπα εμπόδισε έξω από την περιοχή τον Ντογκού να περάσει, αλλά δεν αντίκρισε ποτέ την κόκκινη κάρτα.

Οι «Πολίτες» ήταν καλύτεροι και στο 60' αυτό αποτυπώθηκε και στο σκορ. Γκάφα του Κέπα, καθώς δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα έπειτα από σέντρα του Τσερκί, και ο Ο'Ράιλι με κοντινή κεφαλιά βρήκε δίχτυα!

Η Άρσεναλ δεν πρόλαβε να αντιδράσει και τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε το δεύτερο γκολ. Έπειτα από εξαιρετικό συνδυασμό στην περιοχή του Κέπα, ο Νούνιες έσπασε ιδανικά την μπάλα και ο Ο'Ράιλι, ξανά με κεφαλιά, διαμόρφωσε το 2-0.

Ο ρυθμός έπεσε, η Σίτι έγινε πιο προσεκτική και η Άρσεναλ ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Ένα καλό σουτ του Καλαφιόρι στο 78' και μια προσπάθεια του Μαρτινέλι στο 88' ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η ομάδα του Αρτέτα.