Χίρτσελερ για Κωστούλα: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του, έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης»

Την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Μπάμπη Κωστούλα στο ημίχρονο του αγώνα του League Cup κόντρα στην Άρσεναλ εξήγησε ο προπονητής της Μπράιτον.

Τόσο ο Στέφανος Τζίμας, όσο και ο Μπάμπης Κωστούλας πήραν φανέλα βασικού στην ήττα της Μπράιτον από την Άρσεναλ στο League Cup. Αμφότεροι έδειξαν πολύ καλά σημάδια, ήταν «παρόντες» και δραστήριοι με και χωρίς την μπάλα στο παιχνίδι της ομάδας τους.

Ο δεύτερος ωστόσο, αγωνίστηκε μόνο 45 λεπτά, αφού βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο, σε μια απόφαση που έκανε εντύπωση στους οπαδούς της ομάδας. Δεν επρόκειτο πάντως για κάποια απόφαση που αφορούσε στην απόδοσή του στο παιχνίδι.

Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ, προπονητής των Γλάρων, ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι και ξεκαθάρισε τον λόγο της αλλαγής του Κωστούλα, τονίζοντας ξανά πόσο ευχαριστημένος είναι από τον 18χρονο Έλληνα.

«Έπαιξε πολύ καλά. Έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης, για αυτό τον βγάλαμε. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του. Τρέχει πολύ. Πρέπει να προσαρμοστεί στην ένταση στης Premier League, πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και για αυτό πρέπει να του δώσουμε χρόνο», είπε χαρακτηριστικά για τον Κωστούλα ο Χίρτσελερ.

Το παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ ήταν το τρίτο διαδοχικό ματς της Μπράιτον στο οποίο ο 18χρονος πήρε χρόνο συμμετοχής, ξεκινώντας βασικός για πρώτη φορά. Προερχόταν άλλωστε και από το παρθενικό του γκολ, κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τζίμας και Κωστούλας γίνονται όλο και πιο σημαντικοί για την ομάδα τους, αλλά οι Γλάροι εξακολουθούν να είναι τρομερά προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο τους βάζουν στην εξίσωση των πλάνων του Χίρτσελερ.