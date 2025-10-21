Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League και ο Φαμπιάν Χίρτσελερ τον αποθέωσε στα αποδυτήρια της Μπράιτον για όλη του τη σκληρή δουλειά.

Από στον Στέφανο Τζίμα, στον Μπάμπη Κωστούλα. Οι Greek guys... παίρνουν μπρος και γίνονται όλο και πιο σημαντικοί για την Μπράιτον. Στην προ ημερών νική των Γλάρων επί της Νιούκαστλ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League, βιώνοντας μια στιγμή-ορόσημο και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού έγινε ο νεότερος Έλληνας που αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Φυσικά συνεχίζει να προσαρμόζεται στο ελίτ επίπεδο, αλλά ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις εντός της ομάδας με τη σκληρή του δουλειά και τη νοοτροπία του. Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ, προπονητής των Γλάρων, μετά το ματς με την Μπάρνσλεϊ πριν λίγο καιρό τον αποθέωσε για την εργατικότητά του ενώπιον των συμπαικτών του και για ακόμη μια φορά τού έβγαλε το καπέλο του.

«Επιβραβεύεσαι για τη σκληρή σου δουλειά. Έχεις δουλέψει σκληρά και όταν το κάνεις αυτά κερδίζεις αυτά τα πράγματα. Όλα είναι δικά σου. Όλα έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για το ντεμπούτο σου», είπε χαρακτηριστικά ο Χίρτσελερ στον Κωστούλα μετά το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ, με τον... γερόλυκο Γουέλμπεκ, που κάθεται δίπλα του, να τον χτυπά στον ώμο σαν μεγάλος αδελφός.

Κωστούλας και Τζίμας ανεβάζουν στροφές και η Μπράιτον το Σάββατο (25/10) ταξιδεύει στο «Ολντ Τράφορντ» για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι δυο τους εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας και δεν αποκλείεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής, πατώντας το γρασίσι ενός εκ των ναών του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η πίστη των Γλάρων στους δύο Έλληνες επιθετικούς είναι δεδομένη και μεγάλη.