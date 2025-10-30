Σλοτ: «Το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζει ο κόσμος»

Ο Ολλανδός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει τον -πρόωρο- αποκλεισμό της ομάδας του από το League Cup, τονίζοντας πως το ρόστερ δεν είναι τόσο... μεγάλο όσο θεωρεί ο κόσμος.

Ακόμη μια ήττα ήρθε να προστεθεί στον... κατάλογο της φετινής πορείας της Λίβερπουλ, καθώς οι ''Reds'' παραδόθηκαν για 3η φορά φέτος (σε Community Shield και Premier League οι προηγούμενες δυο) στις ορέξεις της Κρίσταλ Πάλας, που έφυγε με το 0-3 και το εισιτήριο των «16» του League Cup από το «Άνφιλντ».

Παρά το γεγονός ότι ο Άρνε Σλοτ έριξε στο γήπεδο την... δεύτερη ομάδα, η κριτική είναι κάτι παραπάνω από σκληρή προς το πρόσωπό του, κυρίως φυσικά και των τελευταίων εμφανίσεων της ομάδας, που βρίσκεται στο -7 από την Άρσεναλ στο πρωτάθλημα.

Σε μια προσπάθεια να... υπερασπιστεί εαυτόν αλλά και τους παίκτες του, ο Ολλανδός τεχνικός δήλωσε μετά το ματς πως «παραδοσιακά» η Λίβερπουλ αλλά και οι περισσότερες ομάδες χρησιμοποιούν νεαρούς ποδοσφαιριστές στα παιχνίδια αυτού του θεσμού, ωστόσο παραδέχθηκε πως απέναντι στην ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ θα υπήρχε πρόβλημα ακόμη και αν έπαιζε με τους βασικούς.

🚨 Arne Slot on team selection: “I haven't changed my mind after the game”.



“Even with our starters we have struggled to find a result against Crystal Palace as well”. pic.twitter.com/JtFki6hceA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2025

Επιπλέον, τόνισε πως η πίεση είναι τεράστια στον σύλλογο, ειδικά τώρα που υπάρχει αυτό το σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, ενώ δήλωσε πως το ρόστερ δεν είναι τόσο... μεγάλο όσο θεωρεί ο κόσμος.

«Το ρόστερ μας πιθανότατα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζει ο κόσμος. Αυτός ο σύλλογος επέλεγε πάντα στο League Cup να δίνει χρόνο συμμετοχής και σε νεαρούς παίκτες της ακαδημίας. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο που το βλέπουμε αυτό».