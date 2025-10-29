Παρά την πολύ καλή παρουσία των βασικών Τζίμα και Κωστούλα, η Άρσεναλ επέβαλε την ισχύ της κόντρα στην Μπράιτον (2-0) και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του League Cup. Ό,τι έκανε και η Κρίσταλ Πάλας που νίκησε για τρίτη φορά φέτος τη Λίβερπουλ (3-0).

Στο μεγάλο βράδυ του Στέφανου Τζίμα και του Μπάμπη Κωστούλα που αμφότεροι πήραν φανέλα βασικού στο «Έμιρεϊτς» (ο πρώτος αγωνίστηκε 90 λεπτά, ο δεύτερος 45), η Άρσεναλ βρήκε τον τρόπο να κοπάσει τον ενθουσιασμό τους στο «Έμιρεϊτς». Η Μπράιτον δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό της διάστημα και είδε το όνειρό της για καλή πορεία στο League Cup να «σβήνει» και τους Gunners να την υποτάσσουν με 2-0 για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εξαιρετική η παρουσία των δύο νεαρών Ελλήνων που κάνουν ξεκάθαρα βήματα προόδου και γίνονται όλο και πιο σημαντικοί για την ομάδα του Χίρτσελερ.

Μόλις στο 8' ο Τζίμας άνοιξε υπέροχα την μπάλα στον Τζεορτζίνιο αλλά ο Κέπα τού είπε «όχι» στο τετ α τετ και ένα λεπτό μετά οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Γάλλος βρήκε τον 19χρονο Έλληνα αλλά αυτός αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Η Μπράιτον πάντως συνέχισε να στέκεται εξαιρετικά στο Βόρειο Λονδίνο και να απειλεί. Στο 26' ήταν σειρά του Κωστούλα να γίνει επικίνδυνος, με το υπό πίεση και δύσκολο τελείωμά του να περνάει εκτός στόχου. Στο 39' ο Μοσκέρα έβαλε σωτήριο μπλοκ στο διαγώνιο σουτ του Τζίμα μετά από νέα εξαιρετική συνεργασία με τον Τζεορτζίνιο.

Οι Γλάροι όμως μετά την ανάπαυλα, όταν ο Κωστούλας αντικαταστάθηκε, πλήρωσαν την αναποτελεσματικότητά τους. Στο 57ο λεπτό οι Μερίνο και Λιούις-Σκέλι έκρυψαν την μπάλα και ο Νουανέρι με εξαιρετικό τελείωμα την έστειλε στη γωνία του Στιλ για το 1-0. Η Μπράιτον έψαξε την αντίδρασή της και λίγο έλειψε να τη βρει με τον Τζίμα να δηλώνει ξανά «παρών». Πίεσε εξαιρετικά τον Μοσκέρα για το κλέψιμο αλλά το πλασέ του Αγιάρι μετά το γύρισμα του Γουότσον σταμάτησε στα σώματα.

Όσο κυλούσε ο χρόνος, η Άρσεναλ έδειχνε να πατά όλο και καλύτερα και φρόντισε να τελειώσει το ματς. Στο 76' ο Σάκα πήρε το ριμπάουντ από την επέμβαση του Στιλ στον Ανούς και από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Κρίσταλ Πάλας, ο... εφιάλτης της Λίβερπουλ

Βλέπει Κρίσταλ Πάλας και... τσουτσουριάζει φέτος η Λίβερπουλ. Μετά το Community Shield και την Premier League, οι Λονδρέζοι νίκησαν την Πρωταθλήτρια και στο League Cup. Και μάλιστα με απόλυτα εντυπωσιακό τρόπο, 3-0 μέσα στο «Άνφιλντ» για να πάρουν το εισιτήριο για τους «8» του θεσμού.

Ο Άρνε Σλοτ παρέταξε την ομάδα του με σαρωτικές αλλαγές και στο ισορροπημένο πρώτο μέρος είδε τον Κιέζα να σπαταλά δύο καλές στιγμές. Αυτό που δεν έκανε ο Ιταλός, το έκανε ο Σαρ που στις δικές του δύο καλές στιγμές μέσα σε τέσσερα λεπτά (41' και 45') έκανε άψογα τελειώματα και άνοιξε τον δρόμο της νίκης.

Η Λίβερπουλ έψαξε την αντίδρασή της, αλλά δεν βοηθήθηκε από το υλικό που είχε στο χορτάρι και ο Πίνο με φανταστικό πλασέ στο φινάλε έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Κρίσταλ Πάλας. Με δέκα ολοκλήρωσαν το ματς οι Reds μετά την αποβολή του Νάλο στο 80'.

«Ιδρωμένες» προκρίσεις για Σίτι και Τσέλσι, άνετα η Νιούκαστλ

Μπορεί να... αγχώθηκαν αλλά δεν στραβοπάτησαν η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι και προκρίθηκαν στα προημιτελικά.

Οι Citizens έμειναν πίσω στο σκορ στην έδρα της Σουόνσι, όμως έκαναν το καθήκον τους με ανατροπή και τη νίκησαν με 3-1. Ντοκού, Μαρμούς και Τσερκί πέτυχαν τα γκολ της πρόκρισης για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Ροντέο» έγινε το παιχνίδι της Τσέλσι στο «Μολινό» κόντρα στη Γουλβς (4-3). Οι Μπλε προηγήθηκαν εύκολα με 3-0 με τους Σάντος, Τζορτζ και Εστεβάο αλλά οι Λύκοι πάλεψαν με την ψυχή τους στο δεύτερο μέρος και δεν έπεσαν αμαχητί, μειώνοντας σε 3-2 με Αροκοντάρε και Βολφ. Ο Γκίτενς κλείδωσε στο φινάλε την πρόκριση, αλλά και πάλι την τελευταία κουβέντα την είπε ο Βολφ στις καθυστερήσεις για το τελικό 4-3.

Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερο ιδρώτα έκανε τη δουλειά η Νιούκαστλ, παίρνοντας σπουδαία πρόκριση επί της Τότεναμ. Οι Magpies υπέταξαν με 2-0 τους Spurs εντός έδρας και έφυγαν για προημιτελικά.

Ο Σερ άνοιξε το σκορ στο 24' για τη Νιούκαστλ και στο 50' ο... ασταμάτητος Βολτεμάντε σκόραρε ξανά για να κλειδώσει τη νίκη.