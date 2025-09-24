Παρ'ότι ο Ίσακ έσπασε το ρόδι, η Λίβερπουλ τα βρήκε σκούρα κόντρα στη Σαουθάμπτον και χρειάστηκε τον Εκιτικέ να σώσει την παρτίδα στο φινάλε (2-1). Φλέρταρε με το κάζο η Τσέλσι αλλά έκανε τη δουλειά απέναντι στη Λίνκολν (2-1).

Τα... πυροβόλα της Λίβερπουλ έκαναν τη δουλειά. Οι Reds για ακόμη μια φορά φέτος χρειάστηκε να καθαρίσουν στο φινάλε, ωστόσο ακόμα κι έτσι αποδείχθηκαν υπερβολικά ισχυροί για τη Σαουθάμπτον.

Με τον Αλεξάντερ Ίσακ να ξεκινά βασικός και να βρίσκει το πρώτο του τέρμα και τον Ούγκο Εκιτικέ να φορά το κοστούμι του λυτρωτή στο τέλος, η ομάδα του Σλοτ πήρε τη νίκη (2-1) και μαζί το εισιτήριο για τους «16» του League Cup.

Οι Saints μπήκαν να το παίξουν το ματς και εμφανίστηκαν πολύ ανταγωνιστικοί. Στο 42' σπατάλησαν τεράστια διπλή ευκαιρία με Άρμστρονγκ και και Σιέντσα και το... πλήρωσαν κάποια δευτερόλεπτα μετά όταν ο Ίσακ «χτύπησε» από την καρδιά της περιοχής για να ανοίξει το σκορ και τον λογαριασμό του με τους Reds.

Η ομάδα της Championship βέβαια βρήκε την ισοφάριση με τον Τσαρλς στο 76ο λεπτό, ωστόσο ούτε έτσι κατάφερε να χαμογελάσει, δέκα λεπτά μετά ο Εκιτικέ σε κενή εστία μετά την πάσα του Κιέζα βρήκε δίχτυα και έσωσε την παρτίδα. Για κάποιον... ανεξήγητο λόγο βέβαια έβγαλε τη φανέλα του στους πανηγυρισμούς και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το επόμενο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στην Premier League.

Λίγο νωρίτερα, η Τσέλσι με.. καρδιχτύπι απέφυγε την μπανανόφλουδα που έδειξε έτοιμη να πατήσει και πήρε κι αυτή το εισιτήριο για την επόμενη φάση του League Cup. Οι Μπλε έμειναν πίσω στο σκορ στην έδρα της Λίνκολν Σίτι από την τρίτη κατηγορία, ωστόσο... σοβαρεύτηκαν στο δεύτερο μέρος και με δύο γκολ από τους Τζορτζ (48') και Μπουονανότε (50') έκαναν την ανατροπή και γλίτωσαν το κάζο.

Τα αποτελέσματα στο League Cup:

Μπάρνσλεϊ - Μπράιτον 0-6

Μπέρνλι - Κάρντιφ 1-2

Φούλαμ - Κέιμπριτζ 1-0

Γουίγκαν - Γουίκομ 0-2

Γουλβς - Έβερτον 2-0

Ρέξαμ - Ρέντινγκ 2-0