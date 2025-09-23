Με τον Στέφανο Τζίμα να ξεκινά βασικός και να αντικαθίσταται στο 65ο λεπτό από τον Μπάμπη Κωστούλα, η Μπράιτον διέλυσε την Μπάρνσλεϊ με MVP τον Ντιέγκο Γκόμες του καρέ τερμάτων (6-0) και έκανε το επόμενο βήμα στο League Cup.

Συνεχίζει στο League Cup η Μπράιτον, συνεχίζουν να γίνονται πιο σημαντικοί για αυτή ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ δεν μας έκανε τη χάρη να τους δούμε μαζί στο γήπεδο, ωστόσο ο πρώτος ξεκίνησε βασικός και στο 65' αντικαταστάθηκε από τον δεύτερο στη μεγάλη νίκη-πρόκριση των Γλάρων επί της Μπάρνσλεϊ της League One (6-0), χάρη στην οποία πέρασαν στον τέταρτο γύρο του League Cup Αγγλίας.

Δραστήριοι αμφότεροι με καλά τρεξίματα και συνδυασμούς με τους συμπαίκτες τους. Ο Τζίμας θα μπορούσε να έχει βρει δίχτυα καθώς ήταν μέσα στις φάσεις της ομάδας, ενώ ο Κωστούλας δεν βοηθήθηκε από το γεγονός πως ο ρυθμός του ματς έπεφτε όσο ο χρόνος κυλούσε. Από δικό του κλέψιμο πάντως ξεκίνησε το πέμπτο γκολ της Μπράιτον.

Οι Γλάροι ουσιαστικά καθάρισαν το παιχνίδι από το πρώτο μέρος. Χάρη στον Ντιέγκο Γκόμες. Μόλις στο 9' ο 22χρονος εκτέλεσε από κοντά για να ανοίξει το σκορ και λίγο μετά... κεραυνοβόλησε δις εκτός περιοχής στο 21' και το 33' για να ολοκληρώσει το χατ τρικ του. Βέβαια δεν έμεινε εκεί, αφού στο 68' έβαλε και τέταρτο γκολ με ωραίο πλασέ.

Τα... κερασάκια στην τούρτα έβαλαν στην εκπνοή ο Χάουελ και ο Αγιάρι.