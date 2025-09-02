Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι η Γκρίμσμπι χρησιμοποίησε παράτυπα έναν παίκτη στον αγώνα του League Cup με αντίπαλο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την οποία απέκλεισε στα πέναλτι.

Η Γκρίμσμπι επικράτησε προ ημερών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα πέναλτι (12-11, 2-2 κανονική διάρκεια), στον δεύτερο γύρο του League Cup, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ωστόσο μία ανακοίνωση από τους διοργανωτές της EFL βάζει «φωτιά» στα απόνερα του ματς. Η ενημέρωση αναφέρει πως οι γηπεδούχοι χρησιμοποίησαν έναν παίκτη που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στους Κόκκινους Διαβόλους. Συγκεκριμένα, η Γκρίμσμπι φαίνεται πως δήλωσε τον Κλαρκ Οντούρ στο ρόστερ για τον αγώνα με την Γιουνάιτεντ, ένα μόλις λεπτό μετά την λήξη της προθεσμίας της διοργανώτριας αρχής και ότι αυτό το θέμα οφειλόταν σε ένα πρόβλημα στο σύστημά τους.

Η τιμωρία της Γκρίσμπι

Παρά το γεγονός ότι όλοι νόμιζαν ότι η ομάδα της 4ης κατηγορίας της Αγγλίας θα αποβληθεί από την διοργάνωση, δεν θα γίνει αυτό.

Η μόνη τιμωρία της θα είναι ένα πρόστιμο ύψους 20.000 λιρών, εκ των οποίων οι 10.000 λίρες είναι με αναστολή έως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EFL

«Η διοίκηση της EFL, ενεργώντας ως η Διαχειριστική Επιτροπή του Carabao Cup, επέβαλε σήμερα στη Γκρίμσμπι πρόστιμο 20.000 λιρών, εκ των οποίων 10.000 λιρών θα παραμείνουν υπό αναστολή μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26, επειδή παραβίασε τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Η παράβαση αφορά τη συμμετοχή μη επιλέξιμου παίκτη στον αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον δεύτερο γύρο στις 27 Αυγούστου 2025. Η Γκρίμσμπι προκρίθηκε στον τρίτο γύρο μετά από νίκη 12-11 στα πέναλτι. Οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την παράβαση είναι ότι η Grimsby Town υπέβαλε την εγγραφή του Κλαρκ Οντούρ στις 12:01 μ.μ. την ημέρα του αγώνα, δηλαδή ένα λεπτό μετά την προθεσμία των 12:00 μ.μ., που απαιτείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025/26.

Η ομάδα ενημέρωσε η ίδια την EFL για την παράβαση, μόλις την ανακάλυψε την επόμενη μέρα του αγώνα. Μετά από πλήρη ανασκόπηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες αποφάσεις για παρόμοια περιστατικά στο League Cup, η επιτροπή αποφάσισε ότι η επιβολή προστίμου είναι σύμφωνη με τα προηγούμενα.

Η επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η παράβαση του συλλόγου δεν ήταν εσκεμμένη και δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης. Η ομάδα, από τότε, έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα ώστε να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον. Ωστόσο, η ομάδα θα είναι υπόλογη για το ανασταλμένο ποσό των 10.000 λιρών, εάν χρησιμοποιήσει ξανά μη επιλέξιμο παίκτη σε οποιαδήποτε διοργάνωση μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26».